Michelle Salas anuncia su compromiso

Era a principios de septiembre del 2016 cuando en ¡HOLA! se daban a conocer las primeras imágenes en las que Michelle Salas apareció con Danilo Diezgranados, en ese entonces, se sabía que se habían conocido unos meses antes y habían comenzado una relación. Desde entonces, la pareja ha sido sumamente discreta con su relación. Danilo no pertenece al mundo del espectáculo y han preferido vivir su amor lejos de los reflectores, pero cuando una buena nueva llega, vale la pena darla a conocer como ha sucedido en la tarde de este domingo, cuando de forma inesperada, Michelle y Danilo compartieron un par de fotografías en las que anunciaban su compromiso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ESTA:

Fue a través de Instagram, plataforma en la que Michelle es especialmente activa que compartieron, cada uno en su perfil, un par de fotografías en blanco y negro. Danilo se limitaba a escribir: "Forever", (para siempre) mientras que Michelle, en la misma línea: "The beginning of forever. Us" (el inicio de siempre, nosotros). No se ha necesitado otra palabra para enmarcar esta noticia, pues ha sido precisamente la mano izquierda de Michelle la que no ha dejado a dudas mientras sostiene la cabeza de Danilo al besarlo, pues se puede ver que lleva una sortija de compromiso.

Las reacciones no se hicieron esperar, Sylvia Pasquel, abuela de la novia escribió: "Los amo" en la publicación, a la que también reaccionó Camila Valero, hermana de Michelle. Aunque la imagen compartida por Michelle había desaparecido momentáneamente, la volvió a publicar rápidamente, en lo que se ha tomado como una confirmación de la noticia.

VER GALERÍA

La complicidad de Michelle y Danilo

La influencer y el empresario han protagonizado un romance de cuento de hadas que han paseado por varias partes del mundo, incluso en México, donde los futuros esposos han estado en varias ocasiones. La primera vez que Michelle se dejó ver en nuestro país con su galán fue en mayo del 2019, cuando acudió de la mano de Danilo a los Premios Platino. La segunda ocasión, fue durante el cumpleaños número 32 de Michelle, fecha que celebró con una divertida fiesta a Go-go realizada en Acapulco, Guerrero, donde vimos al empresario que convivir con la madre de Stephanie Salas, Camila Valero y Sylvia Pasquel.

De hecho, durante la celebración de cumpleaños de Michelle la pareja se mostró como nunca frente a las cámaras, al darse un beso en la boca. El tierno gesto de la pareja ocurrió en el climax de la celebración, cuando los invitados de Michelle se reunieron en torno a la mesa donde se encontraba el pastel y ella sopló la velita, tras pedir su deseo, volteó y le dio un beso a Danilo quien estaba a su lado. A pesar de no mostrar mucho de su relación, la influencer sostiene un noviazgo muy sólido en el que se han convertido un gran equipo.

VER GALERÍA