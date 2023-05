Yordi Rosado confiesa que ya tiene novia: ‘Es una persona lindísima’

Previo al estreno de la entrevista completa que le hizo Pati Chapoy a Yordi Rosado, que se publicará el próximo domingo, a las 7 de la noche, por el canal de Youtube, Nada es lo que parece, se transmitió un adelanto de esta conversación que la periodista de espectáculos tuvo con el conductor en la que habló de cómo se encuentra actualmente su corazón. Para sorpresa de sus fans, Yordi confesó que ya tiene novia, aunque no quiso compartir la identidad de la afortunada. Si bien, él no dio más detalles de la mujer que le robó el corazón, Pati Chapoy reveló que ella y su esposo, Álvaro Dávila, son grandes amigos de la novia de Yordi y la conocen desde que nació.

Con la misma transparencia con la que realiza sus entrevistas, Yordi respondió a los cuestionamientos de Pati quien, primero le preguntó cómo se encontraban sus hijos tras su divorcio de Rebeca Rodríguez: “Son felices viéndonos contentos a los dos y cada quien separados”, respondió. De inmediato, Pati lo cuestionó: “¿Ya saben que estás enamorados?”, entre risas, el presentador explicó por qué ha preferido vivir su nueva relación en privado: “No lo sé, pero intento no decirles nada de eso a los niños hasta que yo sienta que las cosas estén firmes para que no se enamoren de alguien más que tengan que dejar de ver pronto”, dijo. Fue en ese momento que Pati comentó: “O sea que no te pregunto, ¿De quién estás enamorado ahorita?”, a lo que él respondió con un rotundo: “No”.

Con más de 27 años de experiencia frente a Ventaneando, Pati no se quedó con las ganas de revelar que ella y su esposo conocen a la nueva novia de Yordi desde que nació: “Te voy a respetar, pero te voy a dar una pista. Conozco a esta niña desde que estaba embarazada Sonia y la tina de baño en la que se bañó, se la regalamos Álvaro y yo, porque fuimos muy amigos de la mamá y del papá”, añadió la periodista de espectáculos como anécdota curiosa. Yordi aprovechó este momento de la conversación para explicar por qué no quiere compartir más datos de ella: “Es una persona fantástica, una persona lindísima, yo siento que uno va haciendo sus historias de amor poco a poco durante la vida y creo que el tiempo también te va ayudando a cuidar muchos detalles y ese detalle que quiero cuidar es esa parte pública y eso se lo aprendí a Pati Chapoy, dije: ‘Pati es muy cuidadosa con su vida privada, tengo que hacer lo mismo’”.

Siempre respetuosa de la decisión de sus entrevistados, Pati aprovechó para hacer un compromiso con Yordi: “Vamos a hacer una promesa, cuando ya estés seguro, ya lo podemos decir”, a lo que sonriente, Yordi respondió con un: “¡Claro!”. Ya que estaban hablando de los amores, Yordi se confesó y reveló quién fue su primer amor: “Creo que la primera vez que me enamoré fue de mi esposa Rebeca. Tenía 29 años y ella era mucho más chiquita, ella tenía 19. Estuvimos casados 18 años y fueron 18 años lindísimos, bueno siguen siendo, porque seguimos muy buenos amigos”, detalló.

Los dos divorcios de Yordi

Yordi y Rebeca protagonizaron una historia de amor por más de 18 años, tiempo en el que procrearon a sus tres hijos y atravesaron por dos divorcios: “Un buen día nos separamos, empezó a haber falta de cercanía, provocado, mi trabajo y creo que ella estaba muy chica y le faltaba vivir cosas. Nos divorciamos, la verdad yo ya estaba un poco desconectado, yo empecé a tener otra relación, un día cenamos, como un año después”, recordó Yordi sobre su reconciliación con su exesposa: “La primera vez duramos 9 años y la segunda, otra vez, 9 años juntos y nos volvimos a casar, tuvimos otro hijo, el más chiquito”. El conductor reconoció que su primera separación fue muy difícil de transitar: “Primero me fui a un hotel a llorar, lloré como un mes, a mares, hasta mojar la almohada, hasta que un día alguien me dijo: “¡Basta! Para delante, ya lo sufriste, ya pasaste tu duelo, la segunda vez fue mucho más tranquila, el decir: ‘Tú y yo llegamos a un punto donde lamentablemente no coincidimos, pero nos respetamos y nos amamos mucho’”.