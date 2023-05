Salma Hayek se sincera sobre los momentos más valiosos de su vida

A través de los años, Salma Hayek ha forjado una sólida carrera en el espectáculo. De las telenovelas mexicanas saltó a Hollywood para conquistar una industria, por ese entonces, más cerrada para los talentos latinos. Sin embargo, la veracruzana logró vencer cualquier barrera y desde ese instante su historia ha dado vuelcos extraordinarios, algo que le ha merecido el reconocimiento internacional y el privilegio de ocupar un codiciado sitio en una industria competida. Pero más allá de la fama y lo favorable que puede resultar convertirse en estrella, la actriz admite que sus momentos más valiosos en la vida están lejos de ser producto de ese encumbramiento, una reflexión a la que ha llegado en esta etapa de su historia, en la que continúa poniendo en marcha cada uno de sus sueños, ahora como productora del filme titulado Quiero Tu Vida, para la plataforma ViX.

Con la sinceridad que la caracteriza, Salma habló de cómo asume este momento de su vida, en el que ha tenido la fortuna de emprender en todos los ámbitos que le apasionan. Por tal motivo, sabe que más allá de los privilegios de su carrera, asume su historia personal de una forma particular. “A la fecha, los momentos más valiosos de mi vida, no han tenido nada que ver con la fama ni la gloria. Sin embargo, gracias a estos dos conceptos, es que cada tanto, nos toca llevarnos una que otra decepción, las cuales resultan bastante sanas porque nos confrontan con muchas realidades que, de haber tenido éxito, quizá no las hubiéramos podido conocer…”, dijo en entrevista con Caras.

Para Salma, la fama y la gloria también han sido aspectos que le han permitido mirar su entorno y su realidad de manera distinta, consciente de lo que implica ocupar la posición que ella tiene. “La gente piensa que, al tener fama y gloria, menos te das cuenta de quién realmente es tu amigo y quién está por interés. En mi caso ha sido al revés y lo he tenido que aprender a la mala…”, explicó en tono simpático en otro instante de la charla con la publicación antes citada. Para Salma, este es un instante crucial en su carrera, pues además se siente comprometida con favorecer a la industria del cine en México, según explica, se siente orgullosa de poder generar empleos en los que se pueda desarrollar el talento mexicano apasionado por el séptimo arte.

Gracias a su trabajo en la película Quiero Tu Vida, de la que Salma es productora junto a José Tamez, es que la actriz ha podido expresar el sentido de lo que es para ella la fama y la gloria, dos aspectos que se ven reflejados en esta cinta que resalta que la felicidad llega de maneras inesperadas. Así, la veracruzana pone en alto este proyecto, que incluye en su elenco de actores a figuras como Zuria Vega, Erick Elías, Natalia Téllez y Bárbara de Regil.

El gran momento de Salma

Para Salma Hayek este es un instante de enormes gratificaciones, no solo como actriz ha logrado conquistar cada uno de sus sueños, también se ha realizado en otras facetas de la industria y eso la tiene muy entusiasmada. A la par, disfruta de la fuerte unión familiar que prevalece en su círculo. De la mano de su esposo, François-Henri Pinault, ha escrito las páginas de una historia de amor colmada por momentos memorables, como el de su paso por prestigiados eventos en los que presumen su fuerte cariño. Para muestra, la reciente aparición de la veracruzana en la MET Gala, a la que asistió junto al empresario, luciendo hermosa con un vestido carmín firmado por Gucci.

