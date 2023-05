Paola Rojas reflexiona sobre una relación del pasado: 'Yo me bajaba brillo'

Para Paola Rojas, los últimos meses han estado marcados por significativos cambios en el terreno laboral, que le han llevado a reinventarse y asumir retos, de los que ha dado testimonio desde hace ya varias semanas a través de sus redes sociales. A la par de su nuevo proyecto periodístico, la conductora continúa reuniéndose cada semana con sus compañeras de Netas Divinas para abordar, desde su propia experiencia y punto de vista, diferentes cuestiones sentimentales, familiares o profesionales que han representado un antes y después en sus vidas. Durante el más reciente episodio del programa, la periodista ha abierto una ventana hacia el pasado y recordó que en una relación amorosa que mantuvo hace un tiempo sobrepasó sus propios límites personales, una situación de la que, según señaló, fue consciente mientras escuchaba los relatos del resto de las conductoras.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Paola Rojas comparte detalles de su inolvidable aventura en la Patagonia

Conmovida hasta las lágrimas, Paola Rojas recuerda el momento más especial que vivió en su noticiero

Siempre sincera, la periodista contó que en aquella relación amorosa, sin darse cuenta, hizo una serie de cambios personales y dejó de hacer ciertas cosas por la persona con la que en ese momento salía. “A mí me pasó con una pareja, a lo mejor no a ese extremo, pero sí un poco…”, comentó, “y me está cayendo el 20 hasta ahorita, o sea, lo descubro con claridad hasta ahorita. Digamos que yo me bajaba brillo, ¿sabes? No bailaba como bailo si salíamos por ahí o íbamos a una fiesta. No hablaba todo lo que me gustaría, no opinaba todo”.

Paola señaló que la transformación que había experimentado durante ese noviazgo era prácticamente imperceptible que ni ella se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. “Era muy sútil, tan sútil que yo no lo percibía, era un poco… no sé si les ha pasado alguna vez”, les dijo a Natalia Téllez y Daniela Magun, “que dices: ‘tengo que (bajar el ritmo)’, consciente o inconscientemente, para, digamos, no opacar, para no molestar”. Indicó que aún está poco claro para ella ese episodio: “No lo tengo claro, además yo no quería tener problemas, no quería confrontar”.

VER GALERÍA

La conductora explicó que en algún punto su círculo de amigos más cercano le hizo saber de lo que ocurría. “Sí me lo llegaron a decir mis más cercanos amigos: ‘eres una con él y otra sin él’”, indicó antes de dejar en claro que este episodio sucedió bastante tiempo atrás, “y bueno, claramente ya no estamos juntos desde hace mucho, pero qué fácil es irse transformando, ir cediendo parte de ti para mantener una relación”.

Natalia Téllez provoca las lágrimas de Paola Rojas en ‘Netas Divinas’

Paola Rojas habla de los límites en una relación

La conductora, de 46 años, comentó que en una relación se requiere ceder en ciertas circunstancias, pero también marcar límites: “La línea es muy delgada porque también cuando estás en una relación de pareja, te lo dicen, tienes que ceder, entonces, ¿en qué sí se vale ceder y en dónde ya traspasó esa frontera en la que me estoy traicionando?”.

Finalmente, la periodista aclaró que la expareja a la que se refería nunca le pidió cambiar, sino fue ella misma quien lo hacía cuando estaba a su lado. “Él jamás me decía: ‘sabes que no bailes o por favor no tengas la respuesta para todo, cállate’, ¡jamás! Yo solita", agregó, "No sé si era un tema de la energía, no tengo claro, pero me hago responsable porque nunca me lo pidió o exigió y, sin embargo, yo lo hacía”.

VER GALERÍA