Juan Soler se sincera sobre su salida de ‘Sale el sol’: ‘Sí me duele’

A poco más de un año y medio de formar parte del elenco estelar del matutino Sale el sol, hace unos días, Juan Soler le dijo adiós a este proyecto donde, hace unos meses, fue flechado por Cupido por su compañera Paulina Mercado, su actual novia. Después de despedirse de su público, el también actor le concedió una sincera entrevista a Ana María Alvarado, también colaboradora de esta emisión. Durante esta charla entre amigos, el argentino reconoció que sí le costó trabajo tomar la decisión de dejar el matutino donde, de primer momento, sólo estaría seis meses; sin embargo, su estancia se alargó un poco más.

Sincero, Juan Soler le contó a su excompañera por qué se vio orillado a decirle adiós al programa: “Se empezaron a dar las cosas, se amontonaron demasiado los trabajos, entonces, hay que seguir”, comentó el también actor. Aprovechó para reconocer que esta decisión le ha tocado el corazón pues, durante su estancia creó lazos importantes con sus compañeros y con la producción: “La mejor (experiencia). Fíjate que yo venía por seis meses, me quedé todo este tiempo, porque sí me costaba mucho el despedirme de un programa donde aprendí muchísimas cosas, donde realmente compuse una familia, me siento muy apapachado, pero la verdad es que sí me duele tener que dejar Sale el sol, dejar a mis amigos”, comentó sincero el presentador.

Además de la gran familia que se lleva, su paso por Sale el sol marcó un antes y un después en su vida personal, pues ingresó soltero y sale con novia: “Miran lo importante que es Sale el sol es que me dio a la mujer de mi vida, así de importante es”, reconoció. Para evitar especulaciones, Ana María Alvarado aprovechó para aclarar que su salida del programa fue por voluntad propia: “Y no lo corren, aclarado, no te corren, él se va porque quiere”, puntualizó la periodista de espectáculos. Sobre los rumores que rodearon su salida, Juan añadió: “Qué bárbaros, qué imaginación tienen. Qué lástima que el ser humano llegue a ser tan malo, que sea capaz de expresar tanta maldad a partir de su envidia, de sus propios fracasos y sus propias necesidades, pero bueno, sean felices, hablen lo que quieran, yo voy a seguir trabajando”.

Cupido lo sorprendió trabajando

Durante su último programa como conductor de Sale el sol, Juan Soler se sentó por primera ocasión en la silla de los entrevistados en la sección Enfrentados donde respondió a las tarjetitas que su novia, Paulina Mercado le iba pasando. Cuando le preguntó Paulina sobre qué significaba Sale el sol en su vida, dijo: “Sale el sol fue la oportunidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es la conducción, bien o mal, regular o creciendo y además con una profesión nueva, me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy eternamente agradecido”.

Por su parte, conmovida hasta las lágrimas, Paulina Mercado, su novia, aprovechó para expresarle lo especial que fue para ella haber coincidido en este proyecto donde surgió el amor entre ellos: “Le has cumplido muchos sueños a personas que están a tu lado, entre ellos, a mí, ha sido un sueño conocerte. Siempre lo he dicho, jamás lo soñé y claro, jamás lo soñé, eres el sueño de cualquier persona, ha sido un placer haber trabajado contigo, sabemos que es tu último día en Sale el sol, la vida da muchas vueltas”, comentó visiblemente emocionada. Por su parte, Juan Soler respondió a Paulina declarándole su amor: “Tu eres el amor de mi vida y espero que la historia la termines de escribir juntos, de verdad, te amo profundamente”.