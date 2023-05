‘Ustedes son la razón por la que me hice más fuerte’, el amoroso mensaje de Jimena Pérez a sus hijos La conductora también compartió entrañables imágenes junto a su esposo, Rafa Sarmiento

Después de debutar como presentadora de TNT para la transmisión especial de Los Premios Platino, un trabajo que realizó de la mano de su esposo, Rafa Sarmiento, Jimena Pérez se encuentra pasando unos días en la Ciudad de México, desde donde publicó una serie de imágenes junto a su familia, en especial, una en la que aparece con su hijos, Iker e Iñaki, quienes se quedaron en Madrid bajo el cuidado de su papá. En las últimas horas, La Choco utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una publicación a su equipo en casa, conformado por sus pequeños y su esposo quien, desde su debut como papá, ha dejado claro que este es el papel más importante de su vida.

La conductora de Ventaneando compartió tres fotos de su vida familiar, eligó como portada una en la que aparece caminando, de espaldas, sujetando a sus hijos de la mano, Jimena acompañó esta instantánea de una frase con la que dejó al descubierto un poco del amor que le tiene a los suyos: “Ustedes son la razón por la que me hice más fuerte, aunque siempre serán mi debilidad”, se lee en su feed. Hace unos días, La Choco ya había compartido esta misma imagen, pero en la cuenta de Instagram que dedica a los momentos más especiales junto a Rafa y los niños, @Mividaentrehombres, un espacio en el que comparte su día a día junto a sus chicos: “La familia es lo más poderoso siempre”, escribió.

En más de una ocasión, Jimena Pérez ha expresado que su proyecto más importante en la vida es su familia, razón por la que, en los últimos años se ha volcado a su labor de mamá, eso sin, sin dejar de lado lo profesional, un equilibrio que ha logrado mantener gracias a la forma en la Rafa ejerce su paternidad ya que, cuando ella no está en casa, se encarga por completo de Iker e Iñaki. En ese sentido, debido a que La Choco se encuentra en México, ayer por la tarde, Rafa la etiquetó en una de sus historias en las que mostraba una conmovedora imagen de su hijo Iñaki en el colegio: “Así se ve el Autismo y la inclusión”, fue la frase que eligió para describir la imagen en la que se ve a su hijo abrazando a sus compañeros de escuela.

La maternidad, el papel de su vida

Fue hace poco más de 3 años que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron dejar todo en México y comenzar una nueva vida en Madrid, ciudad a la que se trasladaron para que su hijo Iñaki recibiera las mejores terapias disponibles para tratar el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado. A pesar de que La Choco se encontraba en un gran momento profesionalmente hablando, no dudo en hacer sus maletas y mudarse a España: “Siempre digo que amo mi profesión, pero el ser mamá es algo que me quita el aliento, que me llena de vida y lo disfruto a cada momento”, nos confesó Jimena el año pasado cuando protagonizó nuestra portada digital con motivo del Día de las madres, una charla en la que nos compartió lo especial que son para ella sus hijos.

En aquella entrevista, exclusiva para HOLA.com México, Jimena admitió que todavía hay personas que cuestionan su decisión de abandonar nuestro país para buscar un mejor estilo de vida para su pequeño Iñaki: “Todavía hay gente que me dice: ‘Pero estabas en tu mejor momento profesional, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo todo?’ y yo digo: ‘Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que ellos estuvieran bien’. Yo creo que cuando tu familia está bien, tus hijos están bien, es porque ya estás realizada en la vida. Para mí, ver unos niños felices, amorosos, que me busquen todo el tiempo, que sean tan familiares es como ganarme la Lotería”, nos explicó la conductora.