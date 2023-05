El divertido ‘get ready with me’, de Salma Hayek junto a su amiga Penélope Cruz para la Met Gala

A 26 años de su debut en una Met Gala, el pasado lunes, Salma Hayek volvió a brillar en este evento, considerado uno de los más importantes de la moda a nivel mundial. Aunque la vimos desfilar de la mano de su esposo, el empresario François-Henri Pinault, sobre la alfombra roja, a través de su cuenta de Instagram, la mexicana reveló que su compañera de habitación para alistarse para esta gala fue, nada más y nada menos, que una de sus mejores amigas, Penélope Cruz, una de las primeras en arribar al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York donde deslumbró con un elegante vestido blanco firmado por Chanel.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para deleite de sus más de sus 23 millones de seguidores alrededor del mundo, Salma compartió varias imágenes de su get ready with me, en el que aparece junto a la española quien, según publicó se convirtió en su compañera durante las horas previas al evento: “Mañana de la Met Gala: Algunas de nosotras tenemos que pasar por largas rutinas de belleza para estar presentables en la alfombra roja; sin embargo, otras, simplemente se despiertan divinas @Penelopecruz”, escribió la veracruzana como descripción de una álbum con las mejores fotos de esta divertida jornada en la que las risas fueron el hilo conductor.

VER GALERÍA

En las fotos, aparece Salma, en diferentes momentos de su proceso, junto a Penélope quien, según la mexicana, no hizo sino ponerse su vestido y un maquillaje muy natural, para conseguir el look de impacto con el que se presentó en la gala. Por su parte, Hayek se sometió a una mascarilla, parches para los ojos, un masaje, mientras disfrutaba de la compañía de su amiga. Para esta especial noche en la que el tema era Karl Lagerfeld: A Line of Beauty la mexicana utilizó un espectacular vestido rojo de Gucci, su firma predilecta para este tipo de eventos, según compartió con sus seguidores, la elección del color con el que acudió tenía un significado muy especial: “A Karl siempre le gustaba cómo me veía de rojo. Así que gracias a Gucci por crear este vestido para celebrar tu legado”.

Esta edición, fue muy especial para Salma, pues reveló que, en el diseño de su vestido, estuvo detrás la creatividad de su hija: “Gracias Valentina por tus ingeniosas ideas en el proceso de diseño y estilismo”, escribió en otra parte de esta publicación donde, a través de un video clip compartió detalles de su look, como el peinado en el que incorporó rosas rojas. En este clip, también destaca un breve video junto a Penélope Cruz, ya vestidas de gala: “Las verdaderas Divas se admiran, se respetan y algunas veces, se vuelven buenas amigas. Me hubiera encantado tomarme una foto con Jlo que, por cierto, se veía hermosa, pero desafortunadamente nunca nos cruzamos”, escribió Salma junto a dos imágenes, una en la que aparece junto a Annita y otra en la que la vemos con Penélope

VER GALERÍA

El homenaje de Penélope a Karl

Tal como lo comentó Salma, su amiga, Penélope Cruz lució como una verdadera Diva sobre la alfombra roja de la Met donde llegó, junto a la cantante Dua Lipa, ataviada en un diseño blanco de Chanel: “Estoy muy contenta, es un honor para mí, lo conocí a Karl en el año 1999 y siempre he sido muy fan de su trabajo. Luego tuve la suerte de que me invitara a trabajar con ellos, siendo embajadora de la casa, he sido embajadora, más o menos 8 años y ahí nos hicimos muy amigos, la verdad es que le quería muchísimo”, comentó en entrevista para Despierta América. Sobre el look que eligió para esta ocasión, dijo: “Este es un vestido de una colección de Karl, Alta Costura, primavera-verano 1988. La verdad había mucho de dónde elegir, porque me dieron opción de recrear cualquier diseño desde que él empezó con Chanel 1983, ahí lo difícil fue elegir”, añadió.