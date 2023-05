Ana de la Reguera y Poncho Herrera continúan con sus románticas vacaciones por Europa

Después de hacer oficial su relación desfilando, por primera vez como pareja, sobre la alfombra roja de los Premios Platinos, realizados el pasado 22 de abril en Madrid, España, Ana de la Reguera y Poncho Herrera, disfrutan de unas vacaciones en Portugal. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha estado compartiendo las imágenes más especiales de esta escapada de amor en la que los hemos visto disfrutar al máximo de este lugar del que, se despidieron hace unas horas, para regresar a España, específicamente a Málaga, donde Poncho fue reconocido en los Premios Ondas Globales del Podcast. Hace apenas unos días, en México, se estrenó la charla que el mexicano sostuvo con el creador de contenido, Roberto Martínez, con quien conversó, como nunca, de su paso por RBD.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Antes de decirle adiós a Oporto, Ana de la Reguera compartió un álbum de imágenes de sus días en Portugal, donde disfrutaron al máximo de la oferta gastronómica, cultura y arquitectónica de este puerto en el que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la puesta del sol, tal como lo mostró la actriz en el video que sirvió como portada de su álbum en Portugal. En esta publicación, Ana de la Reguera también compartió una especial foto que le tomó a Poncho al interior de una de Librería Lello e Irmao, fundada en 1906 y famosa por tener un siglo de vida. En la imagen, aparece Poncho, muy feliz, sosteniendo una bolsa llena de libros que adquirió en este sitio que, además de historia posee una arquitectura impresionante, gracias a la madera labrada que forma parte de cada detalle de esta edificación.

VER GALERÍA

Pero Ana no fue la única fotógrafa en esta romántica escapada a Portugal, Poncho Herrera, también captó una imagen de su novia con la estatura del Príncipe Enrique, El Navegador de Oporto, como telón de fondo. Después de unos días de amor y cultura en esta ciudad, Ana y Poncho se despidieron de este lugar para regresar a España y cumplir con la cita de Poncho en los Premios Onda, donde fue reconocido por su participación en un podcast, según contó el actor a Ventaneando a su paso por la alfombra roja de Premios Platino: “Voy a recibir un premio, por un podcast que hice, hace no mucho, que es Batman desenterrado, después tengo que hacer un viaje a Europa del este, del que más adelante podré hablar al respecto”.

Sobre su trabajo en este podcast, Poncho le contó a Roberto Martínez que es de las experiencias más especiales que ha experimentado: “Hace poco me moría por hacer un podcast y lo hice. Es un audio serie y fue un sueño que me invitaran a participar”, dijo. Por su parte, Ana de la Reguera, compartió, en entrevista a ¡HOLA! Tv, que el premio de Poncho era una de las razones por las que se quedarían este tiempo en Europa: “Nos vamos a quedar más días, de hecho, Poncho recibe un premio en Málaga, en los Premios Onda, vamos a esperar un tiempo, hasta que reciba su premio, de hecho, venimos un tiempo a trabajar, yo también vengo de trabajo, entonces quedó todo muy bien para estar acá juntos”, puntualizó.

VER GALERÍA

Su debut sobre la alfombra roja

Después de poco más de un año de rumores que los relacionaban, la pareja decidió que los Premios Platino eran la oportunidad ideal para hacer oficial su relación y así lo expresó la actriz, quien reconoció que Cupido los flechó hace un tiempo: “Feliz de poder venir a acompañarlo a la alfombra. La verdad es que hemos estado juntos, pero como que la gente no nos ha visto, pero sí, estoy muy bien, diferente, contenta, muy agradecida”. En esa entrevista, para las cámaras de ¡HOLA! Tv, Ana adelantó que, este viaje que ambos hicieron por motivos de trabajo, lo convertirían en sus ratos libres, en uno de placer: “Vamos a Salamanca, que no conocemos y nos da mucha ilusión ir. De ahí vamos a ir a Portugal, después Málaga, yo me voy a quedar unos días más en Málaga, que él, me voy a Marbella y a Nerja para un ratito descansar”, puntualizó.