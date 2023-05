Galilea Montijo: 'Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso'

Hay un antes y un después en la vida de Galilea Montijo, tras hacer público el término de su matrimonio con Fernando Reina, un episodio que, según reconoce, no fue sencillo de transitar, aunque todo se dio en los mejores términos. Dispuesta a seguir adelante, la conductora del programa Hoy se refugia en el amor y cariño de los suyos, así como en sus actividades profesionales y en el cuidado de su hijo Mateo. A corazón abierto, la tapatía ha hablado de cómo se encuentra en estos instantes, en los que asume cada día con la actitud más positiva, llevando a cabo su proceso de trabajo personal apoyada por un terapeuta, algo que considera importante en la vida de cualquier persona.

Con la apertura que la caracteriza, Galilea habló de cómo enfrenta su separación en este periodo, en el que ha recibido el amor de los suyos. “Estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días. En estos momentos en el trabajo me estoy refugiando, que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa…”, explicó en entrevista con People en Español, espacio en el que además explicó lo imprescindible que ha sido para ella apoyarse de un profesional. “Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos, porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera…”, dijo la presentadora, quien no tuvo filtros en su momento al exponer las razones por las cuales ella y su exesposo tomaron la decisión de poner punto final a su historia de amor.

Para Galilea, la ruptura amorosa es una circunstancia que la ha llevado a adentrarse por un cambio constante de emociones, reconociendo la complejidad que caracteriza este tipo de transiciones en la vida de cualquier persona. “Me siento como una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no. Una semana dices: ‘Ya pasó’, y otra vez vuelves, pero creo que te hace madurar, no lo veo como un fracaso en la vida…”, agregó la conductora, quien poco a poco se abre camino en esta nueva etapa de su vida.

Motivada por su familia

Aunque Galilea Montijo solo es madre biológica de un hijo, Mateo, al que procreó junto a Fernando Reina, la presentadora también encontró en los hijos que su exesposo la oportunidad de extender su amor. Por tal motivo, Alexis y Claudio, -a quienes el funcionario tuvo de su relación pasada con Paola Carus-, también son muy cercanos para ella, por lo que su ruptura con Reina no cambia nada de su convivencia con los jóvenes. “Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos… Y digo hijos porque él sabe y ellos saben que vamos a estar bien…”, destacó la tapatía, quien celebra el entorno de armonía que ha logrado construir junto a su exesposo, con el que además mantiene un lazo afectivo inquebrantable.

Galilea además señala con orgullo el hecho de que no exista conflicto con Fernando, restando importancia a cualquier tipo de rumor. Sobre cómo su hijo Mateo ha enfrentado esta situación, también agregó: “Mi hijo, Mateo (lo trabaja) con terapia, por supuesto, y claro que es doloroso para todos. Dejamos de tener esta rutina o ciertas cosas que hacíamos juntos, pero saben que por separado van a contar con cada uno de nosotros…”, reiteró, para luego explicar cómo es que han logrado establecer nuevas dinámicas para compartir el tiempo con su primogénito. “Mateo está toda la semana conmigo y con su papá. Yo a veces voy a verlo. Estamos muy pendientes de Mateo. Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos...”, aseguró.

