¿Qué podría pasar con el caso de Pablo Lyle de ser deportado a México?

Después de que la defensa de Pablo Lyle acudió de nuevo a la corte a inicios de esta semana para una audiencia en la que se solicitaba el pago de 15 mil dólares a una empresa privada encargada de transcribir el juicio del actor, para comenzar el proceso de apelación de sentencia, una orden firmada por el juez abre una nueva posibilidad para el mexicano. Durante esta nueva cita en la corte, entre otras cosas, se dio a conocer que el juez de apelación emitió, a mediados de abril, una orden firmada en la que solicitó el apoyo federal en el caso, dejando en manos de las autoridades migratorias el futuro de Lyle.

Luego de recibir una sentencia de 5 años de prisión y 8 de libertad preventiva, la defensa de Pablo decidió agotar todas las posibilidades y apeló este falló, comenzando un nuevo proceso que estará en manos de las autoridades migratorias. Debido a que los abogados del actor no han hecho declaraciones en torno a este nuevo juicio, varios medios de comunicación como Ventaneando y Al Rojo Vivo, contactaron a la reconocida abogada penalista Sandra Hoyos quien, con su experiencia en leyes estadounidenses, explicó cuáles son los posibles escenarios de Pablo tras darse a conocer esta nueva orden en la que el caso se canalizó al Departamento de Inmigración.

Según la penalista, una de las posibilidades más evidentes es la deportación del actor a nuestro país: “Pablo Lyle está siendo transportado o procesado por la corte de inmigración, lo más probable, en vista de que han emitido una orden de colaboración con los federales es que lo recojan y sea deportado a México”, puntualizó la abogada a las cámaras del programa de Telemundo. Sobre qué ocurriría con su sentencia, en caso de regresar a nuestro país, comentó: “En el momento en el que Pablo Lyle sea deportado a México, no es absolutamente necesario que termine la condena en México, recordemos que la jurisdicción pasa a México y en cualquier momento puede ser deportado de los Estados Unidos a México y llegando a México, es más probable que no, que no tenga que cumplir la sentencia”, agregó.

Durante otra entrevista en Ventaneando, Sandra Hoyos compartió un panorama más extenso de esta situación que provocaría un giro inesperado en el caso del mexicano: “El día 14 de abril del 2023, la corte emitió una orden pública, en la que está pidiendo que el estado, los abogados, la Fiscalía, todos cooperen con los Federales en términos de los requisitos, ya sea transportarlo a una cárcel de inmigración, hablar con el departamento de correcciones, para ver cómo van a hacer ese transporte. Hay una orden, clara, firmada por el juez, valida. En mi opinión como abogada, él será trasladado a una prisión de inmigración, habrá un juicio y ellos determinarán si es deportado o se mantiene en Estados Unidos".

La apelación desde México

De acuerdo con Sandra Hoyos, de ser deportado a México, Pablo Lyle podría continuar con su proceso de apelación en Estados Unidos: “Él puede continuar con la apelación desde el extranjero, él tiene abogados, puede firmar poderes y si él quiere tomar esa apelación, con el fin de limpiar su nombre y que la corte invalide ese juicio, lo puede hacer”. A pesar de esta información, hasta el momento, el futuro de Pablo sigue siendo incierto: “En estos momentos, no tenemos una respuesta definitiva de la Corte de Inmigración de cómo van a proceder, pero tenemos este nuevo juicio, la apelación y el caso civil. Por último, Sandra amplió la explicación sobre por qué la Corte de Miami solicitó apoyo a las autoridades de inmigración en este caso: “Lo van a deportar, porque en el momento en el que el crimen se cometió y pasó cierto tiempo, ya él no estaba aquí legalmente, entonces, como no tiene ningún tipo de estatus legal, ellos pueden tomar la decisión de deportarlo y no mantenerlo en la cárcel, porque eso es algo que pagan los contribuyentes”, finalizó.