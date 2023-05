Emocionada, Odalys Ramírez revela cómo van los preparativos de su boda con Pato Borghetti

Fue a finales del 2019 que Odalys Ramírez y Pato Borghetti dieron a conocer con gran ilusión que se habían comprometido, desde entonces han surgido las interrogantes en torno a la fecha de su boda. No fue hasta hace algunas semanas que el conductor de Venga la Alegría reveló que ya han comenzado con los preparativos de su esperado enlace, el cual, según comentó, se llevará a cabo antes de que termine el 2023 o, bien, en la primera mitad del próximo año. Mientras se define el día de la fiesta nupcial, la presentadora de Televisa ha compartido a cuentagotas algunos detalles de la futura celebración, dejando entrever lo emocionada que está de poder sellar su historia de amor con el actor luego de más de 12 años de relación, tiempo en el que han construido una unida y cariñosa familia junto a sus dos hijos, Gia y Rocco, y, por supuesto, Santino, el hijo que Pato procreó con Grettell Valdez.

Odalys estuvo como invitada en el programa Faisy Nights, donde habló del rumbo que ha tomado en el plano laboral y de su ansiada boda. Luego de confesar que aún no han decidido la fecha exacta en la que llegarán al altar, la conductora compartió que ya eligieron la canción que bailaran en su primer vals como marido y mujer: “No tenemos fecha, pero, ¿te digo qué ya tenemos? Ya sabemos qué canción vamos a bailar y ya, es lo único que tenemos”, comentó la conductora entre risas, “Es que no lo estamos llevando con calma, ya tenemos 12 años juntos, dos hijos y medio, pero queremos llevarlo con calma, entonces la canción que vamos a bailar es una de Juan Luis Guerra, que se llama Amapola”.

Sin poder ocultar su emoción de que llegue el especial día, Odalys cantó algunos versos del tema musical ganándose los elogios de Faisy y Mariana Echeverría, los conductores del programa, por su perfecta entonación, lo que llevó a la conductora a hacer un repaso por su carrera dejando ver que ha incursionado en diferentes ámbitos del medio artístico: “Estudié actuación, después locución, muchos año modelé, que me trajó un poco al tema de la conducción, a los 15 años dije: ‘Ma, ya me quiero retirar del modelaje’”, recordó con un gran sentido del humor.

Reviviendo viejos recuerdos, la conductora señaló que desde muy pequeña demostró un enorme interés por el mundo del entretenimiento: “El otro día me encontré unos cassettes que grababa cuando tenía como 6 o 7 años y yo me grababa como locutora de radio y, entonces, entrevistaba a las Pandora, según yo, y a Rocío Durcal porque mi mamá las escuchaba”.

Sincera, la conductora compartió cómo vivió el final del noticiero en el que colaboraba con Paola Rojas: “¡Qué loco, ¿verdad?!”, comentó, “Nos avisaron con tiempo y yo creo que en la tele todos sabemos que no nos pertenece y, a lo mejor, por ser noticieros, estamos acostumbrados a que son proyectos mucho más largos, pero estoy en una etapa de vida en la que, la verdad, estoy abrazando muchísimo los cambios”.

Odalys se mostró agradecida de los cambios positivos que atraviesa tras su salida del noticiero haciendo hincapié que ahora cuenta con mayor tiempo libre para disfrutar de sus hijos: “Desde que soy mamá nunca tuve la oportunidad de llevar a mis hijos a la escuela, sí hubo muchas cosas que me perdí, de repente me pedía días para ir a los festivales y a las cosas importantes, pero había actividades en las que de plano no me podía presentar, entonces decidí tomar el lado bueno, que voy a poder entrenar en las mañanas y lo estoy haciendo”.