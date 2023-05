Adamari López y su exsuegra dan lecciones de madurez y se muestran más cercanas que nunca

Desde que Adamari López y Toni Costa hicieron pública su decisión de separarse, dejaron claro que seguirían siendo cercanos por el bien de su hija Alaïa. Por esta razón, ver a la familia de López y de Costa convivir en la Primera Comunión de la niña no fue nada raro; sin embargo, lo que sí llamó la atención, fue ver a doña Carmen, mamá del bailarín muy cercana y cariñosa a Adamari, días después de que la niña recibió la eucaristía. De acuerdo con información de People en Español, la abuelita de Alaïa aprovechó su visita a Miami para permanecer unos días en la ciudad y acudir a apoyar a su nieta en varias actividades extraescolares, como un encuentro de futbol soccer en el que, en las gradas, la niña contó con porristas de lujo, su mamá y su Yaya Carmen, como le dice que cariño a su abuela paterna.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de celebrar en familia la Primera Comunión de Alaïa, doña Carmen y Adamari acudieron juntas al partido de la niña, donde se dejaron ver tan cercanas y cómplices que hasta fueron captadas abrazándose, mientras miraban orgullosas a la niña en la cancha. En la imagen, captada por People en Español, aparece doña Carmen abrazando del cuello a su exnuera, mientras ambas miran sonrientes a Alaïa. Desde hace unas semanas, la mamá de Toni Costa llegó a Miami, justo a tiempo para acompañar a Adamari y a Alaïa a elegir el vestido de la niña para este especial día. A través de su cuenta de Facebook, la conductora boricua compartió un entrañable momento al lado de la Yaya Carmen, como le dice de cariño a la mamá de su ex.

VER GALERÍA

En ese video, Adamari y doña Carmen aparecen conmovidas hasta las lágrimas al ver a Alaïa con su vestido de Primera Comunión. La presentadora, aprovechó este encuentro para hacerle una breve entrevista a su exsuegra: “Aquí estoy de llorona con La Yaya, la abuelita de Alaïa, Carmen, estamos escogiendo el vestido de Alaïa, de la Primera Comunión y estamos recordando: ‘¿Cómo tú le hiciste la Primera Comunión al Toño?’”, preguntó Adamari. Entre risas, la señora Carmen recordó: “Eso fue un drama. Nosotros queríamos que fuera diferente a todos, entonces le diseñamos un traje, fue y se lo hizo una modista, con la mala pata que, cuando se lo pone, se le levanta la solapa, entonces lo tuve toda la Comunión parado así, porque se le levantaba el traje”, comentó entre risas.

Por su parte, Adamari también compartió cómo fue su Primera Comunión en su país natal: “Yo recuerdo la mía, en mi pueblo, con la familia y recuerdo que el vestido era parte del protagonismo de ese día tan importante y fíjate que muchos trajes que se usaban en Puerto Rico, también se traían de España, era como una tradición puertorriqueña, aunque en Puerto Rico, había también una casa que se llamaba la muñequita donde se hacían”, dijo. Entre risas y lágrimas, Adamari reconoció: “Estamos recordando nuestras historias y llorando de la emoción que nos da poder vivir este momento con Alaïa y sobre todo incluir a su Yaya, era para mí algo súper importante que Carmen estuviera el día de hoy”, añadió López.

VER GALERÍA

Una segunda madre para Alaïa

En este clip, Adamari destacó la importancia de doña Carmen en la vida de su hija Alaïa: “La Yaya es esa personita que no ha faltado desde el día uno, estuvo ahí cuando Alaïa nació, no le quitaba los ojos de encima, me cuidó mucho a mí cuando estuvimos en el hospital, antes de dar a luz, pero después de que nació Alaïa, esos ojitos pasaron a esa princesa y hasta el sol de hoy”. A pesar de no vivir en Miami, la mamá de Toni ha sido una abuelita muy presente: “Gracias por ser esa Yaya siempre presente a pesar de que no estés todos los días en Miami, siempre estás, siempre te haces sentir y nos encanta poder pasar tiempo contigo”. Por último, Adamari prometió seguir compartiendo más fechas especiales con su hija: “Tenemos muchos años para seguir celebrando muchas cosas juntas, muchos momentos que se grabaran en nuestra memoria y en la de Alaïta”, conmovida, por las palabras de su exnuera, doña Carmen dijo: “¿Qué quieres que te diga?, Alaïa para mí es una persona… bueno, daría mi vida por ella”.