Conmovido, Carlos Rivera recuerda a su padre: 'Te extraño tanto'

El año pasado diversos acontecimientos marcaron para siempre la vida de Carlos Rivera, pues no solo celebró su boda con Cynthia Rodríguez, sino que también atravesó por uno de los episodios más duros en su historia personal al enfrentar la partida de su padre, el señor José Gonzalo Roberto Rivera. A casi nueve meses de ese doloroso momento, el cantante ha vuelto a recordar a su progenitor en el que habría sido su cumpleaños, dedicándole un sentido mensaje con el que deja claro el infinito amor que le tiene, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. De esta manera, el intérprete honra la memoria de su papá, quien fue su principal apoyo en la conquista de sus sueños en el espectáculo.

Tan cercano como siempre a sus fanáticos, Carlos gritó el amor por su padre en sus redes sociales, espacio en el que publicó una fotografía en la que aparecen los dos dándose un abrazo, un recuerdo que conmovió tanto al actor que sirvió para dedicarle una felicitación en el que habría sido su cumpleaños. “Feliz cumple hasta el cielo, papito”, escribió, para luego revelar su sentir a varios meses del fallecimiento del hombre más importante en su vida. “Te extraño tanto”, escribió al final de su breve pero profundo mensaje, el cual no pasó desapercibido por los seguidores que le han hecho llagar mensajes de aliento durante este tiempo, en el que ha tenido que continuar con su trabajo sobre los escenarios.

Para Carlos, la relación con su papá fue fundamental. El también actor recuerda cómo de su mano logró dar los primeros pasos en la conquista de sus sueños, algo que valora hasta el día de hoy al ver los frutos de su trabajo de varios años, desde su salida del reality musical La Academia, hasta su paso por los escenarios de varias ciudades del mundo. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contó en una entrevista concedida a Ventaneando en mayo de 2021.

A pesar de las dificultades emocionales a raíz del fallecimiento de su papá, Carlos se encuentra agradecido con las personas que le han brindado cobijo, entre ellas su esposa, Cynthia Rodríguez. Y aunque ha sido muy reservado al tocar el tema públicamente, en alguna ocasión expresó su sentir ante esta ausencia que sigue pesando para él. “Muchas gracias, ahí vamos, son tiempos muy complicados y difíciles, pero aquí estamos. Sí, el apoyo de los fans es muy importante, todo el cariño, he sido muy abrazado y lo agradezco mucho”, dijo en una entrevista con Ventaneando tras la muerte de su papá, a quien además le dedicó un mensaje en redes sociales poco después del deceso. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que lo hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció (…) me vas a hacer falta siempre papito…”, escribió.

Su próximo debut como papá, el consuelo de Carlos Rivera

Ante este doloroso panorama, Carlos Rivera ha tenido la fortuna de sonreír gracias a a la nueva etapa que vive junto a su esposa, Cynthia Rodríguez. Ambos están a la espera de su primer bebé, el cual será niño y llevará por nombre León, así lo dieron a conocer el 28 de marzo pasado a través de sus redes sociales. “La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, expresó la pareja.

