Omar Chaparro celebra los 18 años de su hijo Emiliano: ‘Gracias por hacerme sentir tan orgulloso’

Después de triunfar como el presentador de los Premios Platino, realizados en Madrid, el pasado 22 de abril, Omar Chaparro se encuentra de nuevo en casa, justo a tiempo para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 18 de su hijo Emiliano, quien este 03 de mayo llega a la mayoría de edad. A través de su cuenta de Instagram, el actor y comediante le dedicó una cariñosa felicitación al joven de quien, aseguró, se siente muy orgulloso. Hace dos años, durante la pandemia, Omar y Emiliano mostraron un poco de su gran relación en el reality show Chaparreando, un programa en el que compartieron con su audiencia su travesía como padre e hijo, en moto, de Los Ángeles a Chihuahua.

A través de entrañables imágenes, algunas captadas durante el viaje que la familia Chaparro realizó en Italia, el verano pasado, Omar hizo un recorrido en la vida de su hijo a quien le escribió: “Mi chinito, ya es mayor de edad. Felicidades @Emmiliano_chaparro por tus 18 años. ¡Gracias por hacerme sentir tan orgulloso!”, en las fotos, Omar recordó la ternura que sentía por Emiliano cuando era un niño, compartiendo un clip de uno de sus juegos familiares. Aunque Omar es un hombre muy ocupado por su trabajo, su familia siempre ha sido su prioridad, por esta razón, siempre encuentra el tiempo adecuado para compartir con ellos.

Desde muy pequeños, sus tres hijos tienen muy claro que, no importa qué tan ocupado esté, siempre los acompaña en fechas especiales como esta. Hace un par de años, Omar entrevistó por primera ocasión a su familia durante el show Tu-Night con Omar Chaparro, donde Emiliano recordó uno de sus cumpleaños más especiales junto a su papá: “Una vez me llevaste a la casa disfrazado como mujer, eso no es normal y era mi cumpleaños. Mi papá llega disfrazado de mujer” recordó el joven, entre risas, Omar admitió haberlo hecho: “Llegué disfrazado a tu cumpleaños”. Durante esta conversación, Lucy, su esposa, recordó la llamada que sostuvieron antes de que llegara disfrazado al colegio de su hijo: “Yo le dije: ‘Por Dios Omar, yo sé que tienes que trabajar, ok, pero sólo llega a festejar a tu hijo”, recordó La Mojarrita, como le dice de cariño Omar.

Entre risas, Omar intentó explicar por qué tuvo que celebrar con su hijo caracterizado: “Me dijiste que llegara a tiempo y estaba grabando un sketch de Gloria Trevi, llegué a tiempo, pero vestido de Gloria Trevi, ‘¿te traumaste o ya lo superaste?’”, le preguntó Omar a su hijo quien, sinceró, reconoció que es de las memorias más especiales que tiene a su lado: “Lo superé, pero todavía lo recuerdo. Muchas gracias por vestirte como mujer”, dijo el joven entre risas. Durante esta conversación, Omar habló del entrañable viaje que realizó con Emiliano a quien tuvo la oportunidad de conocer más en este proyecto juntos.

El viaje de padre e hijo en moto

Omar compartió con el público, lo importante que era para él mostrarle a su hijo de dónde viene, así que lo trajo a México a vivir una experiencia inolvidable: “Me fui en la moto con mi chamaco a que conociera mis raíces, me lo llevé hasta Chihuahua, de Los Ángeles, en la moto y grabamos todo un reality show y se llama Chaparreando”. Emocionado de compartir con el público un poco de esta aventura juntos, Emiliano comentó: “Chaparreando es sobre tú y yo, conectando, porque antes no estábamos tan juntos, porque tú llegabas y te ibas, pero gracias a Chaparreando, ahora te conozco y tú me conoces a mí y somos padre e hijo y ahora amigos”, dijo el joven provocando la emoción de su papá: “Así es Emiliano, siempre responde con el corazón”.