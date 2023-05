María Fernanda, la porrista más entusiasta de su papá, El Canelo, previo a su pelea en Guadalajara

La cuenta regresiva para el gran regreso de El Canelo a un ring mexicano ha comenzado. El próximo sábado, 6 de mayo, el boxeador se medirá con John Ryder, en su natal Guadalajara, donde está detrás de la organización de este espectáculo de talla mundial. Durante la conferencia de prensa previa a esta pelea, Saúl Álvarez llegó acompañado de sus porristas de lujo, su esposa, Fernanda Gómez y su pequeña hija María Fernanda, de 5 años de edad, quien acaparó miradas durante este evento en el que se mostró muy entusiasmada de apoyar a su papá, incluso, la vimos sentada en sus piernas, en la parte final de la conferencia, donde el boxeador comentó lo importante que es su compañía para él: “¿Qué te puedo decir?, ella es mi dueña y se apodera de todo”, dijo El Canelo provocando la risa de su hija, quien escuchaba atenta lo que decía de ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante esta conferencia, en la que Fernanda Gómez, su esposa, estuvo apoyándolo desde la primera fila, El Canelo compartió algunos detalles de lo que el público podrá ver la noche del sábado, 6 de mayo: “El que me va a hacer el honor de cantar el himno nacional va a ser Beto Vega y lo demás es una sorpresa, obviamente, va a estar enfocado en Jalisco y en El Canelo”. El tapatío también reconoció que está mejor de la lesión que sufrió en su mano y está listo para noquear a su contrincante: “Me preparo siempre para noquear y es lo que voy a buscar el sábado, voy a salir a buscarlo. Mi mano está muy bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. Tuve la oportunidad de entrenar al 100% y el sábado lo van a ver y contento de que ya estemos a unos días y más que listo”.

VER GALERÍA

Feliz de poder pelear en su tierra: “Me siento contento de estar otra vez en casa”, dijo, El Canelo también habló de la producción de esta pelea: “Es una gran responsabilidad para mí, el venir y darles la mejor pelea, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poderles brindar lo mejor a mi gente y yo me voy a subir a hacer lo mío que es pelear, nací para esto y lo demás, estamos preparándole lo mejor a la gente”, comentó el boxeador. A través de sus historias de Instagram, la esposa del pugilista compartió tiernas fotos del detrás de cámaras de este evento en el que mostró a su pequeña hija tomarle varias fotos a su papá, mientras él respondía a los reporteros. Recientemente, El Canelo habló como pocas veces de la gran relación que tiene con su hija María Fernanda, en una charla vía Zoom con El Chicharito.

María Fernanda, inseparable de su papá

Durante esta entrevista, El Canelo habló de la personalidad de su hija: “Tiene 5 años, pero esa chiquilla no se despega. Ayer fui un ratito a mi casa, porque esta es en la que me concentro, está como a 15 minutos mi hogar, donde vivo con mi familia, entonces, ayer fui un ratito y me vine, y me dice: ‘¿Pero por qué te vas ya?’, le digo: ‘Porque ya tengo que descansar, mi amor, mañana tengo que entrenar’, me vine y me habla por Facetime mi esposa y me dice: ‘Oye, te habla tu hija, que no te importa, porque nada más veniste un ratito, que no te importamos, porque no quisiste jugar con ella, que no la abrazas, que no sales con ella y nada más te importa el box’ y yo ya sintiéndome mal”, contó el boxeador para explicar por qué se encontraba su hija con él mientras realizaba este enlace.

VER GALERÍA

El Canelo confesó que María Fernanda es muy apegada a él y siempre lo cuestiona cuando le está dedicando más tiempo a sus pasiones que a su vida familiar, un tema en el que la niña concuerda con su mamá, según el boxeador: “Cuando no es mi esposa, es mi hija. Ella (Fernanda Gómez) está contenta, porque quieren lo mismo”, dijo entre risas. En esta charla, El Canelo habló del juego favorito de su hija quien es muy protectora: “Tiene sus hijos (muñecos), tienen nombres, los cambia y todo, son 6. En la mañana, se levanta, les quita su pijama, los cambia a los 6 y se va a la escuela”. Aunque le causa mucha ternura, ya tuvo que hablar con ella de este tema: “No me gusta tanto la idea, porque el otro día me dice: ‘Ya quiero crecer para tener hijos’ y le dije: ‘No niña, primero lo que tienes que hacer es estudiar, hacer algo en el deporte, para que no dependa de nadie”, dijo para darle paso a su pequeña hija quien, frente a la cámara le confesó a El Chicharito: “Quiero ser la mejor golfista de la historia”, mostrando su herencia deportiva.