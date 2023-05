Talina Fernández revela qué ocurrirá con la herencia que su hija Mariana Levy dejó a sus nietos

A casi dos décadas de la partida de Mariana Levy el dolor entre los suyos prevalece, aunque gracias a los recuerdos que atesoran de ella han podido honrar su memoria con el paso de los años. Talina Fernández, su madre, también se ha encargado de permanecer pendiente de sus nietos; María, a quien la fallecida actriz procreó en su pasada relación con Ariel López Padilla, así como de Paula y José Emilio, a los que la intérprete tuvo durante su matrimonio con José María Fernández, El Pirru. De hecho, la comunicadora habló de cómo va el tema de la herencia que Levy dejó a sus hijos, quienes asegura podrían recibir lo que les corresponde en cualquier momento, ahora que el menor de los jóvenes ha cumplido la mayoría de edad.

Talina se sinceró durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, en el que detalló cómo va ese proceso que por ahora está en manos de la albacea designada por Mariana, quien asegura ya trabaja para cumplir con la voluntad de la intérprete. “Todavía, a 18 años de muerta mi hija, no les han dado su herencia. Tienen una albacea y debe estar haciendo maromas y machincuepas, se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia…”, explicó en un instante de la charla, en la que se mostró conmovida al recordar a su hija, quien falleció tras haber sufrido un asalto mientras circulaba en su camioneta por la Ciudad de México.

En la conversación, Fernández explicó que Mariana dejó entre sus bienes una casa en la ciudad de Cuernavaca, la cual pasará a ser de sus nietos, aunque ellos tendrán que asumir la cuantiosa deuda que posee la propiedad debido a la falta de pagos por mantenimiento de la misma. “Parte de la herencia era una casa en Cuernavaca, nada más que Pirru vivía ahí y pues no podían ni venderla, ni tomar posesión. Un millón de pesos que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa…”, dijo la comunicadora al programa televisivo comandado por Pati Chapoy. Recordemos que anteriormente fue en Ventaneando que se habló de la deuda que tenía la casa, la cual fue habitada por El Pirru durante un tiempo.

En la conversación, Talina también hizo énfasis en el hecho de que José Emilio ha cumplido la mayoría de edad, por lo que ahora sus nietos podrán recibir lo que les corresponde. “Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años y ya los cumplió…”, dijo Fernández. En la plática, también recordó de qué manera logró salir adelante tras recibir el duro golpe de la partida de su hija, quien destacó como actriz, cantante y conductora de televisión. “La vida sigue, hay más gente que te ama y que amas y que debes atender sus necesidades porque ellos también sufrieron. Al día siguiente de la muerte de Mariana, Coco cumplía años y todavía tuve la mente para acordarme que tenía otro hijo que estaba cumpliendo años y mandé por un pastel…”.

Ya perdonó al Pirru

Luego de la muerte de Mariana Levy, Talina Fernández sostuvo diferencias con José María Fernández, El Pirru, pues aseguró que en su momento la alejó de sus nietos menores, Paula y José Emilio. A pesar de lo difícil que eso resultó para ella, admite que lo ha perdonado, aunque no olvida las circunstancias que tuvo que enfrentar en su momento. “No lo quiero cerca de mi vida, decidí perdonarlo porque si no lo perdono… el peso lo traigo aquí, si lo perdono me quito el peso. Perdonar no quiere decir olvidar, me tiró mucha porquería. Amo profundamente a su mamá, una gran actriz de la época de oro del cine mexicano, la metió al asilo de la ANDA y creo que vive muy feliz…”, dijo.

