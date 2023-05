'Pagué las consecuencias', Vadhir Derbez sobre el aparatoso accidente que sufrió en Jamaica

En más de una ocasión, Vadhir Derbez ha dejado en claro lo apasionante que le resultan los deportes y actividades extremas, un gusto que le fue inculcado por su padre, Eugenio Derbez, quien es conocido por su amor a la adrenalina y las emociones fuertes. Y aunque para ciertos casos la personalidad temeraria del joven actor y cantante lo ha ayudado a abrirse camino en el mundo del espectáculo y conseguir ciertas metas, también lo ha puesto en riesgo en más de una ocasión. Tal y como sucedió durante el viaje que realizó a Jamaica hace unos meses en compañía de toda su familia, destino al que arribaron para grabar la tercera temporada de su reality De Viaje con los Derbez, y en donde sufrió un aparatoso accidente del que por fortuna salió con solo unos rasguños y dedo roto. Una experiencia que sin duda le ha dejado un sinfín de lecciones aprendidas y algunas reflexiones sobre lo frágil que puede llegar a ser la vida. Mismas que no le han quitado las ganas de seguir explorando su lado más extremo.

Así lo compartió Vadhir en una reciente entrevista con TVyNovelas, en la que con total sinceridad habló sobre la dura experiencia que vivió en Jamaica mientras volaba en un paramotor -una especie de parapente que es impulsado por una hélice mecánica-, el cual se desplomó mientras lo piloteaba a una altura bastante considerable, debido a que el viento de la zona le jugó una mala pasada. “Normalmente lo practico cuando estoy en México, pero ahora se me ocurrió hacerlo en un lugar donde nunca lo había hecho y terminé en un accidente bastante denso, en el que pude haber perdido la vida por el lugar donde estábamos, por la gravedad… Hay muchos casos donde ha pasado. Gracias a Dios, estoy bien”, comentó el artista.

El actor reveló que, antes de comenzar su vuelo, se dio cuenta que las condiciones climatológicas no eran del todo favorables para realizar esta actividad; sin embargo, su pasión por la adrenalina terminó por alentarlo a seguir adelante. “Antes de subir y volar, algo me decía del clima, que las condiciones no eran ideales, pero a mí me encantan esas cosas; yo no siento que estoy viviendo si no hago algo extremo y que me lleve al límite, me encanta, me da felicidad”, compartió el intérprete.

Es por eso que ahora reconoce haber cometido un grave error en aquella ocasión, por lo que ahora valora aún más los consejos y enseñanzas de quienes lo han entrenado para llevar a cabo esta actividad. “Además, me aventé por el hecho de estar en Jamaica y por ser el único día que tenía libre, y pagué las consecuencias. Es ahí donde te das cuenta que vale más la pena escuchar lo que te dicen los maestros cuando te enseñan que no puedes no escuchar, y ahí fui yo de estúpido”, agregó.

La valiosa lección que le dejó esta experiencia

Tras su accidente, Vadhir Derbez logró reflexionar sobre lo frágil que es la vida y lo importante que es disfrutar cada segundo del día y a sus seres queridos. “Siempre vivo la vida como si fuera el último día; me encanta disfrutar al máximo, hacer cosas locas… Siempre trato a todo el mundo con muchísimo amor, procuro estar en comunicación con mis seres queridos. Ese mensaje ya lo tenía muy claro y sólo se reafirma y nos pasa a todos; cada vez que perdemos a alguien querido o cercano, uno recuerda lo frágil que es la vida y que somos un saco de piel, relleno de carne, y en cualquier momento cualquier cosa nos mata. Hay que cuidarse y disfrutar la vida mientras estamos aquí”, comentó.

