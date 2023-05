Zuria Vega: 'Mi matrimonio funciona porque nunca hemos competido'

Consciente de lo que implica vivir en matrimonio, Zuria Vega celebra la estabilidad que ha logrado consolidar junto a su esposo, Alberto Guerra, con quien además tuvo la oportunidad de procrear dos hijos; Lúa y el pequeño Luka, de 6 y 3 años respectivamente. Durante todo este tiempo, la pareja también ha logrado hacer frente a las dificultades, según confesó la actriz recientemente, orgullosa de la manera en que además los dos han logrado compaginar sus vidas profesionales, pues ambos son apasionados de la actuación. Gracias a ello, su relación se ha visto favorecida de manera rotunda, pues a pesar de que los dos son figuras populares en el medio, no existe competencia entre ambos, así lo afirma la intérprete.

Zuria asistió como invitada al programa en YouTube de Adela Micha, La Saga, en donde conversó sobre diversos aspectos de su vida personal, uno de ellos el de su matrimonio con Alberto. Así mismo, la reconocida anfitriona le preguntó a la actriz si le gustaba ver los trabajos de su marido, a lo que ella respondió con seguridad de manera afirmativa. “Yo no podría estar con alguien que yo no admirara como profesionalmente…”, expresó. En ese instante, Micha habló de lo difícil que puede ser mantener una relación amorosa con un actor, recordando lo que ella vivió en el pasado por la situación de los egos y las vanidades con su expareja. Ante lo dicho por la periodista, Zuria negó que ese fuera su caso.

Al ahondar en su declaración, la protagonista de series televisivas como Las Pelotaris, explicó de qué manera se da la dinámica con su esposo Alberto, algo que ha sido favorable para ambos pues al estar alejados de los egos profesionales han logrado formar un equipo. “Particularmente creo que mi matrimonio funciona muy bien porque nunca hemos competido entre nosotros. A mí me da más emoción cuando él se queda en algo que él quiere que casi casi que si me quedo yo. Somos muy porristas el uno del otro, creo que los dos tenemos una carrera distinta pero muy clara…”, confesó en otro momento de la charla.

Respetar el espacio del otro

Con certeza, Zuria Vega además destacó la importancia de dar al otro su espacio, reconociendo que cada persona tiene sus propias inquietudes y anhelos, algo que ella y Alberto Guerra han podido asimilar y respetar. Por tal motivo, el hecho de que el padre de sus hijos se encuentre fuera de casa por temporadas debido a sus filmaciones, no es algo que le incomode, de igual manera que ocurre con ella cuando se ocupa de algún proyecto en el extranjero. “Los dos somos muy apasionados de lo que hacemos, nos gusta mucho lo que hacemos y también yo sí creo que la distancia en cierto punto viene bien, no en el mal sentido. Pero claro, yo ahorita digo: ‘Ya quiero que regrese, lo extraño’. Es difícil por los niños porque los niños no llevan la distancia igual. Creo que si respetas los acuerdos también funciona muy bien. Qué son tres meses dentro de diez años, en una vida profesional repercute mucho, en cambio si tú limitas eso entonces sí tendría un impacto como súper fuerte en la relación…”.

Debido a la naturaleza de sus profesiones, Zuria y Alberto también han logrado organizarse para cuidar de sus hijos, pues más allá de que sus trabajos sean sus más grandes pasiones, su familia es la prioridad. “Creo que el entender que somos individuos y que se tienen que realizar cada uno también, tienen su vida profesional, en un coparenting y en un ‘vamos caminando juntos’, es importante. Pero yo no quiero a alguien frustrado a lado de mí, no me interesa, siempre poniendo el bienestar de los niños. Cuando yo me fui a España, Alberto a las dos semanas me decía: ‘¿Cómo le haces?’… Está al tanto y lo resuelve pero al final, la realidad si siento, no por quitarle mérito al papá, pero sí creo que los primeros años de los niños hay un vínculo con la mamá…”, reveló.

