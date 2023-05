Yordi Rosado sobre su actual relación con Adal Ramones: ‘No somos ya mejores amigos’

Hace unos meses, Pati Chapoy se estrenó como youtuber con su canal, Nada es lo que parece donde, además de compartir anécdotas que ha vivido junto a famosos a lo largo de sus más de 27 años al frente de Ventaneando, también realiza entrevistas como la que le hizo recientemente a Marco Antonio Regil. Esta semana, el invitado especial de la periodista de espectáculos fue Yordi Rosado quien, en los últimos años, se ha hecho famoso por las entrevistas de semblanzas que realiza en este mismo medio. Como pocas veces, Yordi cambió de papel y fue él quien contestó las preguntas de Pati a quien le habló, sin censura, de su vida y reveló detalles hasta ahora desconocidos como, que antes de que se terminara Otro Rollo, él ya había renunciado en tres ocasiones.

Como parte del adelanto que Pati Chapoy compartió de esta entrevista que publicará entera en unos días, destacan varias declaraciones del autor de Quiúbole con… como las que hizo en relación con el origen del programa que lo catapultó a la fama: “Otro Rollo lo inventamos Adal Ramones, Lalo Suárez y yo mientras viajábamos a Europa”, recordó. El conductor dio a conocer que antes del fin de este exitoso programa con el que marcaron a toda una generación, él ya había intentado salirse en varias ocasiones: “Sí, nosotros habíamos renunciado tres veces al programa, renunciamos, porque estábamos cansados. Lo más difícil era vivir a la sombra de Adal, porque Adal es un hombre muy talentoso, entonces, le dije: ‘Sabes qué compadre, necesito alejarme de ti, porque si no nunca lo voy a lograr’”, dijo Yordi.

Situado en aquella etapa de su vida, el conductor recordó cómo, cuando dejó el programa, tenía muy claro hacia dónde quería llevar su carrera: “Cuando me voy de Otro Rollo, me dice Adal: ‘Bueno, luego regresamos’, le dije: ‘Amigo, te voy a decir una cosa, yo no voy a regresar’”, puntualizó. Sincero sobre la relación que actualmente sostiene con su compadre, Adal Ramones, confesó: “No somos ya mejores amigos, pero sí hemos sido los mejores amigos de la vida”. Hace dos años, Yordi tuvo a Adal Ramones, en su programa donde, ante su audiencia hablaron de cómo la vida y el trabajo los fue alejando, pero admitieron que el cariño entre ellos sigue estando presente: “Otro Rollo fue y lo acabas de decir, un programa que realmente marcó la televisión mexicana, un parteaguas”, comentó en aquella ocasión Yordi sobre esta icónica emisión.

¿Por qué se distanciaron?

En aquella ocasión, más que una entrevista, Yordi Rosado sostuvo una entrañable charla con su compadre, incluso hablaron abiertamente de la razón por la que se distanciaron: “Nos llevábamos muy bien, éramos amigos y luego mucha gente nos han preguntado, ¿se distanciaron?”, comenzó diciendo Yordi, a lo que Adal respondió: “Pelea no hubo”. Sincero, Yordi reconoció que, aunque retomaron comunicación, su amistad no es tan cercana como antes: “Nunca estuvimos peleados, sí estuvimos muy distanciados, yo estuve muy sentido y muy enojado, seguimos estando distanciados, nos hemos ido acercando poco a poco, pero sí la amistad tan seria que teníamos, sí la dejamos de tener, ¿quieres empezar tú?”, añadió.

Por primera ocasión y frente a las cámaras, Adal contó su versión de por qué se distanciaron y dijo: “Nunca lo hemos platicado, una vez lo platicamos en un restaurante, pero tú tenías una teoría y yo otra (…) ¿Por qué nos distanciamos? Yo creo que, como amigo te apoyé más a ti en tu momento de tu separación que, en lugar de apoyar a los dos, sí quise que estuvieran bien los dos, pero al ver que no se podía, te apoyé más a ti, sí fue mi error, pero amigo, yo te veía muy mal, muy deprimido y te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de arreglar las cosas y regresar, quedo yo como el tercero en discordia. Creo que ahí estuvo el error y cuando tú regresaste, ya no tenía cabida ahí”. Por su parte, Yordi comentó: “A mí lo que me dolió y me pegó fue que, tú cuando te separas y estás solo, yo quiero apoyarte, pero sentí el rechazo”.