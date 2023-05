Como nunca antes, Emma Watson revela por qué se alejó de la actuación: 'No era feliz'

Con tan sólo 10 años, Emma Watson se convirtió en una de las actrices más reconocidas en el mundo gracias a su interpretación de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, lo que le llevó a vivir gran parte de su adolescencia y juventud entre sets de grabación, entrevistas, premiaciones y alfombras rojas. Al paso de los años, la actriz pudo compaginar su carrera artística con su faceta como modelo, su activismo y su vocación de escritora. Han pasado casi cinco años desde su última aparición en el cine cuando se unió a estrellas de la talla de Florence Pugh, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan y Meryl Streep en el reboot de Mujercitas. Desde el estreno de esta película, la británica se alejó momentáneamente de la actuación, una decisión que ha supuesto un profundo cambio en su vida. “No era muy feliz, si te soy sincera”, reveló en una sincera entrevista para Financial Times, en la que ha explicado los motivos por los que se ha mantenido fuera de la pantalla grande.

Siempre fiel a sus ideales, Emma compartió lo complicado que fue para ella ser parte de proyectos en los que no estuvo involucrada en el proceso creativo, situación que le hizo dar un paso atrás: “Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: ‘¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso. Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante porque no tenía voz, no tenía nada que decir”.

Consciente de lo difícil que es alcanzar una total autonomía en una industria como Hollywood, Emma se percató de la importancia de trabajar y apoyar producciones en las que tuviera mayor libertad de decisión: “Comencé a darme cuenta de que sólo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma: ‘Sí, lo arruiné. Fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”.

Sin embargo, la protagonista de Las ventajas de ser invisible señaló que esta pausa en su carrera actoral sólo es temporal y dejó en claro que ama su profesión. “Sí, absolutamente (volveré a actuar). Pero estoy feliz de sentarme y esperar la próxima cosa correcta. Yo amo lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo en la que no tenga que dividirme en diferentes caras y personas, y ya no quiero cambiar al modo robot”.

La actriz, de 33 años, comentó que en los últimos años ha encontrado nuevos espacios para seguir creciendo, uno de ellos ha sido dentro del mundo de la moda, donde tuvo la oportunidad de escribir y dirigir una campaña publicitaria para Prada, un momento que, compartió, fue “muy importante”, para ella. “La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba en Potter”, indicó, “Me preocupaba que fuera sólo técnico, no creativo, y que no pudiera aportar lo que creo que es probablemente mi conjunto de habilidades (...) Ser director parecía inalcanzable. No creo que tuviera ninguna confianza en eso. Sé que parece raro. Quiero decir, crecí en un set de filmación”.

La actriz está emocionada por el recién lanzamiento que ha unido a su familia, se trata de Renais, una ginebra creada por su hermano, Alex Watson, quien, junto a su padre, Chris Watson, invitaron a Emma a sumarse a su empresa: “Ahora que no estoy haciendo películas todos los años, hay un poco más de tiempo para jugar. Para mí, involucrarme con el lado creativo de la ginebra ha sido divertido porque tengo voz y puedo aportar todo lo que he aprendido para ayudar. Alex es el experto en ginebra y papá es el experto en vino, pero es muy agradable que te inviten a participar”.

