'Lo bueno es que son puros buenos deseos', Renata Notni reacciona ante los rumores

El amor de Renata Notni y Diego Boneta cada día crece y se consolida más. Algo de lo que la pareja ha dado muestra en sus redes sociales, donde suele compartir algunos de los instantes más especiales de su relación, siempre procurando la discreción que tanto los ha caracterizado desde el inicio de su relación. Sin embargo, eso no los ha librado de verse inmersos en un sinfín de rumores en torno a su noviazgo, pues debido a que son una pareja muy sólida y querida por el público, en más de una ocasión se ha especulado sobre la posibilidad de que los actores ya se hayan comprometido o que incluso se encuentren esperando a su primer hijo. Y aunque a Renata y a Diego les hace mucha gracia todo lo que se dice en torno a ellos, siempre se toman el tiempo para aclar los rumores sobre su relación, haciendo énfasis en que por el momento, no tienen plane de llevar su relación a otro nivel o de estar pensando en formar una familia. Tal y como lo hizo recientemente la hermosa actriz, quien se ha tomado con humor los recientes rumores respecto a un supuesto embarazo, luego de que en un encuentro con la prensa fuera cuestionada al respecto.

Con una sonrisa en el rostro, Renata Notni se refirió a las especulaciones que la han rondado en las últimas semanas, las cuales apuntan a que estaría en plena dulce espera de su primer hijo con Diego Boneta, algo que dijo aún no está dentro de sus planes, por lo que por el momento no hay ni boda ni hijos. “No estoy embarazada… Me reí mucho (con los rumores), pero un poco lo que les decimos siempre, no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar”, comentó la actriz con total sinceridad, en declaraciones retomadas por el programa Hoy. “Por el momento no tenemos planes ni de boda ni de bebé, ni nada por el estilo”, agregó.

Lejos de molestarse por los rumores, que desde que inició su relación con Diego la han perseguido, agradeció el hecho de que la gente desee que le vaya muy bien también en lado personal. “Me quieren casar, me quieren embarazar, lo bueno es que son puros buenos deseos, y eso está increíble”, comentó Renata, quien aprovechó el momento para bromear con la situación, reiterando de esta manera que no está embarazada. “Pero no, no era bebé, era el desayuno que me acababa de comer”, dijo entre risas.

En ese mismo sentido, Renata reflexionó sobre todo lo que se dice en torno a su relación con Diego, mostrándose sumamente agradecida por el cariño que ha recibido de la gente, pues destacó, a pesar de que mucho de lo que se habla sobre ella son rumores, siempre se trata de cosas buenas y positivas. “Yo me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada porque siempre hemos recibido muy buena vibra y muy buena energía, tanto de ustedes como de la gente, y eso se agradece muchísimo, es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar buenos augurios siempre, y eso es increíble”, agregó.

¿Cómo ha reaccionado su familia a su supuesto embarazo?

Si bien, los rumores pueden llegar a ser considerados como verdad, la familia de Renata Notni está protegida contra este tipo de situaciones, gracias a la gran comunicación que mantienen con ella, por lo que prefieren hacer oídos sordos a lo que se llega a decir en torno a la vida y carrera de la intérprete. “Con mi familia tengo la relación más cercana y ellos saben que si eso pasara (un embarazo), serían los primeros en enterarse, pero sí hubieron ahí amigas de mi mamá (que le preguntaron): ‘¿Vas a ser abuela?’”, comentó entre risas.

