El Chicharito abre su corazón sobre lo duro que ha sido el divorcio: 'No veo mucho a mis hijos'

Los vuelcos en la historia personal de Javier Chicharito Hernández le han permitido madurar y reflexionar sobre varios aspectos, según ha revelado el futbolista, quien como pocas veces habló de los procesos por los que ha atravesado para entender que, más allá del éxito consolidado como jugador, es un hombre de múltiples facetas, expuesto a enfrentar circunstancias complejas en las que ha podido trabajar para salir adelante. Precisamente, el mexicano habló de los episodios que lo han marcado a lo largo de los últimos años, situaciones difíciles como la de su divorcio de Sarah Kohan, con quien procreó a dos hijos, a los que no suele ver con la frecuencia que él quisiera, así lo reveló en la íntima charla en la que se dejó ver conmovido.

Chicharito tomó la decisión de conversar con Rubén Rodríguez, de FOX Sports México, con quien se sinceró luego de que este pusiera de frente el tema de su evolución personal, más allá del ídolo que la gente conoce, un hombre que a su vez es padre de familia y que se desenvuelve en diversos ámbitos. Este, fue el motivo que le permitió al futbolista abordar la charla desde las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, así como de las consecuencias inherentes a las mismas. “Creo que todos nosotros, el temor más profundo que tenemos es a nuestra máxima expresión, a nuestros máximos deseos, a nuestros máximos anhelos, sueños, a todo eso… porque las consecuencias de las decisiones que tienes que tomar para poder vivir esas experiencias son muy duras y son muy fuertes…”, dijo.

Luego de que el entrevistador hiciera mención de lo mucho que ha cambiado la vida del Chicharito en el transcurso de 10 años, el delantero del Galaxy de Los Angeles también se abrió de capa para confesar lo duro que fue su separación de la madre de sus pequeños. “Y estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar…”, explicó, para ahondar un poco en la problemática que esto ha traído consigo. “Yo estoy viendo crecer a mis hijos, por un teléfono, por una tecnología. Afortunadamente en un mes van a estar viniendo, pero son los precios a pagar por todas las decisiones que uno toma…”, dijo.

‘Seguía sintiendo un vacío’

Visiblemente conmovido, el Chicharito también expuso parte del pensamiento con el que hoy asume la vida, seguro de que lo más importante en todo momento siempre serán los procesos para alcanzar algún objetivo más allá de los aciertos y los errores. “Al fin de cuentas, esta satanización de los errores y esta glorificación de los aciertos por un trabajo y por una vida es lo que yo ya nada más trato, ya ni ponerlo en mi lenguaje casi casi de ni bien ni mal, a veces me pueden salir…”, dijo el mexicano, quien en este momento disfruta de su acercamiento a la espiritualidad y lo filosófico a raíz del vacío que, asegura, sintió en algún momento a pesar de su éxito profesional. “He llegado, he logrado y he vivido cosas más allá de las que me pude haber imaginado, pero seguía sintiendo un vacío, como si algo hiciera falta…”.

El Chicharito ahondó en sus declaraciones para contar cómo fue que gracias a algunos episodios en su vida logró comprender su realidad. “En ese camino espiritual lo que comencé fue a preguntarme el por qué, entonces ahí fue el primer parteaguas, porque ahí empecé como un descubrimiento de que yo no soy mis goles, yo no soy ni mi vestimenta… Ahí empecé un camino espiritual y muy filosófico muy profundo en el cual me fui dando cuenta que lo que la gente opinaba de mí me daba un poquito igual… Después cuando tengo a mi primer hijo, venía en camino mi segundo hijo y pega el Covid y se muere mi abuelo, ahí fue el segundo parteaguas…”, dijo.

