Andy Escalona regala una dosis de ternura a sus fans con un nuevo posado con su bebé

En el marco del Día del niño, Andrea Escalona tomó su cuenta de Instagram para compartir un nuevo retrato al lado de su hijo Emilio, de cuatro meses de edad. Según ha compartido, su hijo es el responsable de que este tipo de festividades tomen un nuevo sentido para ella, por lo que también acompañó esta publicación de imágenes de su infancia junto a su mamá, la fallecida Magda Rodríguez. La conductora de Hoy utilizó esta publicación para recordar cómo celebraba de niña esta fecha y cómo lo hace ahora, con su bebé en sus brazos: “Andreita, ¡feliz día del niño!, con tu nenuco de verdad. A seguir realizando sueños juntas”, se lee en el feed de la presentadora en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En la imagen, aparece Andy cargando a su bebé, quien disfruta de una siesta en la playa. Debido a que su novio, Marco Estrada reside en Acapulco, el puerto se ha convertido en su segundo hogar y también el de su bebé quien se muestra muy cómodo disfrutando del clima cálido. Después de un fin de semana largo a la orilla del mar, Andy se encuentra de vuelta en la Ciudad de México cumpliendo con su trabajo en el programa Hoy. A su salida del matutino, la presentadora conversó con el periodista Edén Dorantes a quien le contó que este año, no sólo será el primer Día de las madres que festeje con su bebé, sino que también tiene preparado un estreno teatral que la tiene muy emocionada.

VER GALERÍA

Andy reveló que, siguiendo los pasos de su compañera Andrea Legarreta, también se incorpora a la puesta Monólogos de la vagina: “Estoy muy emocionada, estreno el 10 de mayo. Sí fue una obra que marcó una época, yo recuerdo haberla visto con mi mamá”. Debido a que es un proyecto con un valor sentimental muy especial, la ofreceré a la memoria de Magda Rodríguez: “Es mi primer 10 de mayo como mamá, han sido duros los 10 de mayo sin mi mamá, pero es un regalo para ella, porque le encantaba irme a ver al teatro, entonces se la voy a dedicar”. Ahora que ha experimentado la maternidad, Andy reconoce que le hubiera gustado conversar con su mamá sobre su papel de hija: “Magda era una mamá a todo dar, ahora que soy mamá, me encantaría revivirla y pedirle perdón de rodillas y mira que me considero buena hija, pero es que uno no entiende, hasta que es mamá, lo que es”, añadió.

Andrea adelantó cómo está planeando celebrar este primer Día de las Madres junto a su bebé: “Tenemos planeado estar con el gordo, él tiene 4 meses, comeré con él, terminando de ahí me iré a dar función, me va a ir a ver mi novio, que siempre está apoyándome, me va a ir a ver mi tía, las niñas y estoy invitando a la gente a que vaya a ver Los monólogos de la vagina, el 10 de mayo, también voy a estar el 11. Creo que también va a venir mi suegra, qué nervios”, confesó. Estos primeros meses de vida de su bebé se ha esmerado para que él reciba el mismo amor con el que ella creció: “Ojalá que diosito me dé la oportunidad de al menos ser el 10% de lo buena mamá que fue Magda, fue una mamá espectacular”, detalló.

VER GALERÍA

La maternidad y el trabajo

En estos primeros meses en su papel de mamá, Andrea ha ido aprendiendo a compaginar el trabajo con su labor con Emilio: “Hay que aprender a estar el tiempo de calidad que uno está y también a aprender a soltar estas ideas, porque también uno se casa con la mamá perfecta, que no existe, pero sí la ideal, yo creo que soy la ideal para mi hijo y Magda fue la ideal para mí”. Ahora que es mamá, Andy comprende más a la suya: “Yo me acuerdo que, le decía: ‘Mamá, ¿por qué me hablas tanto? Y ahora de verdad sé que uno quiere estar viendo lo que hacen todo el tiempo y mira que el mío tiene 4 meses y lo ando espiando en la camarita, a ver qué está pasando con él”, reconoció divertida.