Como nunca, Poncho Herrera habla sobre el momento en que RBD llegó a su fin

Agradecido, Poncho Herrera recuerda sus años como integrante del elenco de la telenovela Rebelde, producción de la cual se desprendió la agrupación musical RBD, a la que también pertenecieron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Actualmente, la banda pop anunció una gira de conciertos por varias ciudades, aunque él no será parte de esta nueva etapa por motivos profesionales, pues su mayor prioridad es la actuación. Sincero, Poncho habló de ese instante de su vida en el que comenzaron a pasar muchas cosas, evocando incluso el momento en el que los seis integrantes del proyecto pop tomaron la decisión de despedirse de los escenarios hace ya varios años, una medida que lamentaron sus fanáticos en las diversas latitudes en las que conquistaron el éxito.

Poncho concedió una entrevista al podcast del influencer Roberto Martínez, con quien abordó detalles del periodo en el que participó en Rebelde y cómo la banda musical generó grandes expectativas, lo que incluso los llevaría a tocar en Japón, aunque esto nunca fue posible, según confesó. “El proyecto de la novela terminó en 2006, y lo que nosotros pensamos fue: ‘Bueno, termina la novela pues esto poco a poco se va a ir apagando’. Y, por el contrario, el grupo empezó a cobrar una relevancia importante sin necesidad de la novela, al punto que hicimos un disco en inglés…”, dijo el intérprete, quien recordó cómo él y sus compañeros solían dedicarse de lleno a ese proyecto, el cual implicó largas jornadas de trabajo, entre los foros de grabación y los conciertos programados en diversas ciudades del mundo.

En confidencia, Herrera también relató cómo fue el instante en que llegó a su final el proyecto de RBD, una decisión tomada de común acuerdo y que le permitió ser claro con la prioridad profesional que él tenía. “Yo entendía las características que tenía este proyecto, era un proyecto que yo le tengo un agradecimiento total. Sin embargo, yo quería hacer otro tipo de cosas, yo quería hacer otro tipo de proyectos y los derechos de la franquicia se acababan en diciembre de 2008, entonces nos juntaron a todos y nos dijeron: ‘¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que esto continúe o quieren que esto termine?’…”, contó.

La respuesta de Pocho Herrera

Ante el ofrecimiento que recibieron los seis integrantes por aquel momento, Poncho Herrera recuerda que decidió cerrar el ciclo de esa etapa, pues ya tenía en mente otros planes que lo entusiasmaban. “Cada quien empezó a sacar sus inquietudes de qué era lo que querían hacer y yo dije: ‘Yo quiero enfocar mi carrera hacia otro lado, entonces yo quisiera como dar un paso atrás’…”, explicó. Así mismo, recordó que entre sus compañeros se estableció una especie de acuerdo, el cual fue respetado. “Y algo que más o menos estábamos todos en acuerdo que éramos los seis, y que éramos los seis sí o sí y eso fue lo que pasó…”.

Finalmente, RBD puso fin a ese momento en el que el éxito era rotundo, aunque con la conclusión de ese proyecto, Poncho pudo concentrarse en lo que más le interesaba. “Yo me dediqué o intenté dedicar mi carrera en ese momento enfocarla hacia la actuación, que era lo que me gustaba…”, dijo el actor, quien actualmente disfruta de su profesión frente a las cámaras involucrado en producciones nacionales e internacionales. “Conforme fue pasando el tiempo entendí lo bello de este proceso, lo bello que es ir a un set, desglosar un guion y la propuesta que tú tienes en la cabeza, poderla plasmar y después ver en la pantalla y decir: ‘OK, eso que hice, eso que pensaba funcionó y se traduce en la historia, es increíble, es lo que me conmueve’…”, aseguró.

