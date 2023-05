Raúl Araiza revela cómo inicio su historia de amor con su nueva novia

Sin duda alguna, Raúl Araiza atraviesa por un gran momento en su vida. Luego de haber superado algunos problemas a nivel personal y de salud mental, el guapo presentador se ha confesado feliz por todo lo bueno que sucede en su entorno y por la plenitud que ha logrado alcanzar en todos los sentidos y especialmente en el apartado del amor, pues desde hace algunos meses, Raúl se ha confesado enamorado de una mujer de nombre, Katalina García, que le robó el corazón a través de redes sociales y con la que actualmente comparte su vida. Una experiencia que no estaba en sus planes, pero a la que decidió abrirse por completo sin pensarlo.

Así lo compartió el también actor en una entrevista que sostuvo con TVNotas, en la que de lo más sincero reveló cómo fue que nació el amor entre él y su novia, quien no forma parte del mundo del espectáculo y quien conoció de forma inesperada. “Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos, pero a Katy la empecé a ver en redes, me gustaba, pero no la conocía, y ella me buscó” confesó el conductor del programa Hoy.

El ’Negro’ Araíza, como le dicen de cariño sus amigos, reveló que tras platicar por un tiempo a través de redes sociales y confesarse uno al otro que se gustaban, decidieron conocerse en persona, naciendo así el amor entre ellos. “Hablamos mucho tiempo por redes y un día le dije: ‘¿Qué nunca nos vamos a conocer en persona? Ya sabemos todo de nosotros, pero no nos hemos visto’, y me contestó: ‘Pues es que no veo que tú me invites’, y entonces quedamos de ir a comer. Recuerdo que en esa primera cita, yo iba con nervios, no lo había hecho nunca: ir a una casa y no saber lo que me iba a salir”, señaló.

Luego de varias salidas y de compartir tiempo juntos, Raúl tomó la decisión de formalizar su relación con Katy, como él le dice, por lo que se encargó de que ese momento fuera de lo más especial. “Le hice una cena en la playa en Cancún, donde soltamos tortugas, y le pedí que fuera mi novia”, comentó el artista, quien además reveló que su novia ha sido muy comprensiva con su historia de vida. “Ella entiende bien el detalle mío. Me entendió perfecto y me dijo: ‘Estoy muy orgullosa de ti’”.

En su mejor momento

En la misma charla, Raúl Araiza presumió la estabilidad personal y profesional que vive, por lo que dijo sentirse pleno y feliz de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. “Yo tengo mucho que valorar, cuento con mi mamá, mi hermano, mis hijas, que ya están grandes haciendo su vida, aunque yo no dejo de ser papá, me buscan mucho para aconsejarlas. Y la gran relación que tengo con Fernanda, la madre de mis hijas, que es mi equipera, aunque ella está haciendo su vida. Y luego me llega el amor que no busqué, que no esperé”, confesó el intérprete.

