Zuria Vega se sincera: ‘Me gusta la mujer en la que me he convertido, más después de ser mamá’ La actriz confesó que, tras el nacimiento de sus dos hijos, está muy agradecida con su cuerpo

Durante la alfombra roja de su última película, Quiero tu vida, una producción de Salma Hayek, Zuria Vega sostuvo un encuentro con la prensa en el que habló de su trabajo, su familia y de cómo compagina su vida profesional, con la personal. Más sincera que nunca, la actriz reconoció estar atravesando por un gran momento en todos los sentidos, sobre todo porque, por primera vez, podrá mostrarles a sus hijos, Lúa y Luka, su trabajo: “Es la primera película que van a poder ver mis hijos, porque nunca hago cosas que pueden ver mis hijos, entonces, estoy muy feliz”, confesó la hija del fallecido Gonzalo Vega.

En su encuentro con la prensa, Zuria fue cuestionada sobre cómo maneja ella la autoaceptación, a lo que respondió sincera: “Creo que todo el tiempo estamos en una constante de sentirnos bien y yo sí soy muy consciente de sentirme bien con quien soy, no me altero en las fotos, hago un trabajo todos los días de decir: ‘Esto soy yo, me gusta quién soy yo, me gusta la mujer en la que me he convertido, más después de ser mamá"', puntualizó. Para Zuria, la maternidad le cambió por completo el concepto que tenía de la vida: “Es como una aceptación de decir: ‘¿Mi cuerpo hizo esto?’, qué me va andar preocupando otra cosa”, añadió.

Sobre la influencia que tienen las redes sociales, Zuria confesó que ella suele ser muy real con lo que comparte, además de muy consciente con el contenido que publica: “Hoy en día, con las redes sociales, yo creo que la tolerancia a la frustración es mucho menor y todo le tiempo queremos la vida que no tenemos, el pelo que no tenemos, el cuerpo que no tenemos o las vacaciones, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, a veces hay que vivir en el agradecimiento de lo que sí tenemos y sí está pasando”. Sobre su sólida carrera como actriz, comentó: “Son caminos largos, de mucha paciencia, de mucha resistencia, de muchos nos y también de confiar en ti y saber que las cosas con trabajo y esfuerzo van a llegar”.

Zuria compartió que con los años ha ido aprendiendo a ponerse metas viables: “Con el tiempo te vas dando cuenta que la expectativa no te sirve de nada, cuando tienes muchas expectativas, normalmente te frustras, es mejor vivir lo que sí te está pasando, en lugar de estar pensando todo el tiempo en qué va a venir después, cuál es el siguiente proyecto, más bien ahorita”, confesó la actriz quien está a punto de incorporarse como protagonista a la puesta en escena Siete veces adiós, donde se hace un profundo análisis al amor.

El amor, el motor de su vida

Hablando del amor, Zuria fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de su esposo, Alberto Guerra en el podcast de Marimar Vega, El rincón de los errores, donde, como nunca habló de cómo dejó atrás los excesos, impulsado por el amor de su esposa e hijos, al preguntarle cómo hizo para ayudar a su pareja, Zuria comentó: “No, yo no he salvado a nadie, yo creo que el amor es lo que salva la vida. Yo creo que el motor de la vida y del mundo es el amor y por eso es una obra que le ha ido tan bien”, comentó la actriz haciendo referencia a su próximo trabajo en teatro.