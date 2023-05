Stephanie Salas revela cómo fue el reencuentro con Humberto Zurita que dio pie a su romance

Es una de las etapas más plenas para Stephanie Salas, pues a la par de disfrutar del cariño de sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, se encuentra enamorada de Humberto Zurita, con quien además comparte el éxito profesional en la puesta en escena que protagonizan, Papito Querido. Ilusionada, la intérprete ha tomado la decisión de hablar con total apertura de su romance con el afamado galán de cine, teatro y televisión, revelando cómo fue que, después de varios años, se dio el reencuentro entre ambos, mismo que les permitió iniciar su noviazgo, el cual en un principio mantuvieron alejado del ojo público, a pesar de las pistas que no pasaron desapercibidas por sus fans, quienes de alguna manera pudieron descifrar lo que estaba ocurriendo entre los dos.

Orgullosa de dar marcha a sus proyectos profesionales, Stephanie, quien actualmente promueve el lanzamiento de su sencillo musical Horizonte de las Estrellas, -una versión de la canción de Miguel Bosé-, expresó lo feliz que se siente en este instante, en el que además tiene la dicha de compartir con su pareja, Humberto Zurita. En entrevista con Javier Poza, reveló cómo fue que años atrás surgió entre ella y el actor una fuerte amistad, en la que sus respectivos hijos jugaron un papel importante. “Él y yo nos conocemos de tiempo atrás, por alguna razón era muy interesante porque yo estaba muy chiquilla, tenía a Michelle, yo tuve a Michelle a los 19, entonces tendría 20, 21, 22 años y Christian (Bach) me invitaba a las fiestas infantiles de ellos, con Sebastián. Michelle y Sebastián, que son de la misma edad, se llevan súper bien, hablan el mismo lenguaje. Y Camila y Emiliano son de la misma edad, entonces de repente como que hay ahí una situación muy interesante…”, explicó.

Con el paso del tiempo, la grata convivencia, a la par de los proyectos de trabajo que los hizo coincidir en varias ocasiones, fortaleció su amistad. Sin imaginarlo ese sería el preámbulo de su historia de amor, la cual se dio tras un largo periodo en el que ambos se mantuvieron alejados, aunque según Stephanie hubo un acontecimiento que los orilló a reencontrarse. “Yo me llevaba con gente adulta… Me llevaba con gente grande que tenía niñitos, entonces de esa manera como que empezó una relación amistosa muy bonita. Yo estuve en El Protagonista, en El Candidato, Agua y Aceite, con ZUBA, todo este asunto, y nos dejamos de ver mucho tiempo. Después, ya sabes, la pandemia (nos dijimos): ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Vamos a platicar’…”.

Para Stephanie, ese momento de aislamiento fue crucial, pues además de iniciar su noviazgo con Zurita pudo reflexionar sobre más aspectos de su vida, lo que le permitió reconfigurar su entorno y emprender nuevos retos. “Nos hizo eso (la pandemia), reencontrarnos con gente, dejar a otras que ya no estaban padre, retomar cosas de tu carrera, del día a día, de lo que nunca habías hecho. Yo, por ejemplo, a mí la pandemia me ayudó a meterme en la cocina y de ahí empecé a hacer lives de gastronomía… y me hablaron para MasterChef a raíz de todo eso…”, dijo en otro momento de la conversación.

¿Ya viven juntos?

Ilusionados por este momento, Stephanie Salas y Humberto Zurita trazan planes en conjunto, y aunque por ahora disfrutan compartir escenario, lo cual les ha permitido ir de gira por varias ciudades de México, la incertidumbre prevalece entre sus seguidores y la prensa, quienes han querido saber si ambos ya viven juntos en la misma casa. “Ay, no, darling. No, todo bien, cada quien su camerino…”, respondió la actriz en días pasados al ser abordada por los reporteros, a quienes dejó claro que tanto ella como su galán tienen su propio espacio. Sobre si existe la idea de compartir el mismo techo en un futuro, dijo: “Pues a ver, vamos a ver, poco a poco…”.

