El reencuentro de Kim Kardashian con Pete Davidson en la MET Gala del que todos están hablando

Como cada primer lunes de mayo, la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convirtió en una auténtica pasarela de celebridades, quienes han dado rienda suelta al glamour y a su estilismo en una de las citas más importantes del mundo de la moda, la MET Gala, evento que este 2023 se transformó en un despliegue de elegancia en honor al icónico diseñador Karl Lagerfeld, que estuvo a la cabeza de los diseños de las emblemáticas firmas Chanel y Fendi a lo largo de varias décadas. Por supuesto que dentro del selecto grupo de invitados no ha faltado el clan Kardashian, que, como es costumbre desde su debut en la gala, ha protagonizado algunos de los momentos más comentados de la velada. Y es que si Kendall Jenner se ha dejado ver de lo más feliz acompañada de Bad Bunny, con quien se le ha vinculado románticamente desde febrero, Kim Kardashian tuvo un catártico encuentro con su ex Pete Davidson a ocho meses de su ruptura. La reunión de la expareja ha quedado documentada en una serie de fotografías que no han pasado desapercibidas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los mejores looks de la MET Gala

¿Qué se ha podido ver en el trailer de la nueva temporada de las Kardashians?

Fue en agosto del año pasado cuando se informó que Kim y Pete habían terminado su noviazgo. La ruptura ocurrió tan sólo tres meses después de que se les viera posar juntos en la edición 2022 de la MET Gala, el mismo evento en el que, irónicamente, se han reencontrado públicamente este año. La socialité y el comediante llegaron por separado al recinto, pero una vez dentro sus caminos se cruzaron e intercambiaron varias palabras. La escena, en la que también se vio involucrado el cantante Usher, quedó plasmada en varias instantáneas que dan fe de la excelente amistad que mantienen pese a que su noviazgo no prosperó.

En las imágenes se observa a la fundadora de SKIMS en una amena conversación con Pete y Usher. Los tres esbozan amplias sonrisas e, incluso, se aprecia a Kim cruzar una mirada con su expareja, a quien parecía tomarle la mano mientras se dirigía a él. No fue sólo un reencuentro para los ex sino también para Kim y el intérprete de Superstar, quien el mes pasado le dedicó una serenata a Kardashian durante su residencia en Las Vegas. “¿Qué pasa, Kim? Lo lograste”, comentó Usher en pleno escenario celebrando que la empresaria pudiera llegar a su presentación.

VER GALERÍA

Ya fuera una simple casualidad u obra del destino, Kim y Pete dieron muestra de la gran relación que siempre han tenido fuera del plano romántico. De hecho, cuando se dio a conocer la noticia de su separación tras 9 meses de noviazgo, una fuente cercana a los famosos aseguró a People que el rompimiento se dio debido al poco tiempo que pasaban juntos debido a sus compromisos laborales: “Parte de la razón por la que se separaron fue por sus apretadas agendas”, señaló la fuente, “Ambos viajaban todo el tiempo y fue difícil”.

Eclipsar a Kim Kardashian no es fácil... pero su hija North lo ha conseguido

El look de Kim Kardashian en la MET Gala

Luego de la controversia en la que se vio envuelta el año pasado por portar el mítico vestido que llevó Marilyn Monroe cuando le cantó Las Mañanitas al Presidente John F. Kennedy, Kim apostó para esta edición por un diseño personalizado de alta costura de la firma Schiaparelli. El vestido mostraba una falda drapeada y un top hechos con más de 50 mil perlas de agua dulce y 16 mil perlas de cristal, según People, tomó más de mil horas confeccionarlo.

VER GALERÍA