‘Saldré adelante hijo adorado’, Maribel Guardia recuerda a Julián, en el que hubiera sido su cumpleaños

A unos días de que se cumpla un mes del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para honrar la memoria de su hijo quien, este 02 de mayo, celebraría su cumpleaños número 28. Con una entrañable foto juntos, la actriz le dedicó un mensaje en el que le expresó cuánto lo echa de menos. Por su parte, Imelda Tuñón, viuda de Julián y Zarelea, una de las hermanas del joven cantante, también utilizaron su cuenta de Instagram para recordarlo en esta fecha tan especial. Ayer por la noche, en la víspera del cumpleaños de su hijo, Maribel publicó un video con el que hizo un recorrido en imágenes a la vida del intérprete.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En medio del duelo que está enfrentando, Maribel honró la memoria de su hijo compartiendo inolvidables recuerdos juntos: “Gracias por las sonrisas, los besos y los momentos que quedarán tatuados eternamente en mi corazón y en mi alma. Te amaré por siempre. Suspiros hasta el cielo”. Además de ese especial video, durante las primeras horas de este martes, Maribel hizo pública su felicitación de cumpleaños: “Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta, porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá, por el tiempo en que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música”, escribió la actriz en la primera parte del texto.

VER GALERÍA

Más adelante, Maribel destacó el gran obsequio que su hijo Julián le dejó, su nieto, por quien está luchando para salir adelante: “Nos dejaste tu carne y sangre en este nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mí, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos, mientras tanto, aquí celebraremos y honraremos tu vida”, finalizó. Varias amigas de Maribel aprovecharon esta publicación para recordar la memoria de Julián, como Ana Bárbara quien le escribió: “Qué palabras bellas, de una gran madre, de un ser valiente. Llora mi alma y celebro su vida hasta el infinito y más allá. Es mi niño amado, hermoso, mi niño mimado”. Aracely Arámbula y Andrea Legarreta también utilizaron esta publicación para enviarle su apoyo a Maribel.

Más tarde, Zarelea Figueroa, una de las hijas de Joan Sebastián, también recurrió a Instagram para recordar a su hermano, con quien tenía una estrecha relación: “¡Feliz cumpleaños Mijis Ruquis! Hoy desperté con esta frase en mi cabeza y es que cada día de tu cumpleaños te lo decía. Me encantaba molestarte diciéndote que ya te estabas poniendo viejito, para después seguirle con un montón de líneas que te escribía, esas estas líneas que te grita el alma y que sentía tanta necesidad de decírtelas, cada vez que mi corazón me lo exigía. Hermanito, hoy celebras tu cumpleaños allá arriba, junto a papá. Y aunque sé que estás feliz, jamás imaginé escribirte una felicitación con dedicatoria al cielo; sin embargo, hoy decido agradecer por tu vida, por el tiempo que estuviste entre nosotros y nos diste tanta luz, tantas risas y tanto amor. Sé que el mejor regalo que hoy te puedo hacer, es seguir adelante en este viaje tan efímero, honrar tu recuerdo y vivir cada día como si fuera el último”.

VER GALERÍA

Su viuda lo recuerda

Por su parte, Imelda Tuñón, viuda del joven cantante, compartió una foto juntos que acompañó del texto: “¡Feliz cumpleaños de aquí al cielo! Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esta imaginación tan grande que tenías, siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés. Aquí festejaremos tu vida”. Hace unos días, Maribel Guarda le confesó a la prensa que su nuera ha sido su principal apoyo en estos momentos tan dolorosos: “Para mí, ese nieto, es ver a Julián chiquito y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo, a él y a mi nuera también, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar. En algún momento, yo sé que mi preciosa Imelda va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa y muy joven, sé también que en algún momento me voy a tener que desprender de mi nieto, pero le pido a Dios que me de valor para entender todas esas fases”, comentó la actriz en entrevista al programa Con permiso.