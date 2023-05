¿Por qué Eiza González no asistió a la MET Gala?

El primer lunes de mayo, es una fecha marcada en el calendario de los amantes de la moda y de las alfombras rojas, pues es cuando tradicionalmente se lleva a cabo la MET Gala, una cita que suele reunir a las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, cuyas icónicas escalinatas son recorridas por los asistentes, quienes de la mano de las firmas de moda más importantes del mundo, dan sendas lecciones de estilo, siempre inspirados por un tema en específico, el cual este año ha girado en torno al legado e ingenio de Karl Lagerfeld. Y aunque cada vez son más los mexicanos que se hacen presentes en esta exclusiva gala de forma recurrente, como es el caso de Salma Hayek -quien deslumbró a su paso con un atuendo rojo de Gucci-, sin duda en esta edición se extrañó la presencia de Eiza González, quien lleva varios años consecutivos dando muestra de su estilo y porte a la hora de desfilar por la alfombra roja de este evento. Pese a que sus fans esperaban verla con un atuendo inspirado en el legado del kaiser de la moda, lo cierto es que la actriz tenía otros planes para esta fecha y fue ella misma quien ha dado cuenta de ello.

A través de sus historias de Instagram, Eiza reveló la razón por la que en esta ocasión no estuvo presente en la Gala del MET, pues compartió algunas publicaciones en las que claramente se podía observar que se encontraba en un avión, dirigiéndose hacia su próxima aventura profesional, mostrándose sumamente emocionada por lo que le espera su nuevo destino. "Aquí estamos, más que emocionados de comenzar nuestra travesía a Nueva Zelanda", escribió la actriz sobre una imagen en la que se podía ver con trago en mano, lista para despegar desde Los Ángeles.

Más tarde, la intérprete dejó entrever que ya se encontraba en su destino, pues compartió la foto de un hermoso atardecer, sobre el cual escribió la siguiente frase: “Mayo 1, día 1”, dejando en claro que su aventura fílmica había comenzado tan pronto llegó y, que debido a este compromiso, no pudo estar en Nueva York celebrando el legado de Karl Lagerfeld.

Las veces que Eiza se ha apoderado de la MET Gala

Fue en 2018 cuando Eiza González hizo su primera aparición en este exclusivo evento. En aquella ocasión la temática fue Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, para lo cual la mexicana se valió del talento del diseñador Prabal Gurung, quien creó para ella un elegante vestido negro metálico, el cual terminaba en una increíble capa blanca que enmarcaba su escote y caía delicadamente sobre su espalda, luciendo perfecta para la ocasión. La mexicana volvió a la gala en 2021, ahora con un increíble vestido rojo de Versace, en una celebración que rindió homenaje a los diseñadores americanos.

Finalamente, el año pasado, Eiza volvió a acaparar miradas durante su paso por la alfombr roja de la MET Gala, esta vez valiéndose de un hermoso vestido blanco sin mangas y de escote pronunciado y con aplicaciones de plumas a lo largo de la falda, firmado por Michael Kors, el cual complementó con un abrigo de plumas al mismo tono, logrando acaparar miradas en una gala que tuvo como temática In America: An Anthology of Fashion.

