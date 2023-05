Juan Soler responde a la polémica tras su comentario a Mónica Noguera

Luego de su reciente despedida del programa televisivo Sale El Sol, Juan Soler tomó la decisión de hacer frente a la polémica que lo persiguió en días pasados, esto a raíz de un comentario que dirigió a Mónica Noguera durante una emisión del matutino de revista en el que participó como conductor a lo largo de seis meses. Directo, el argentino reiteró que nunca quiso faltar al respeto a su compañera, con quien asegura mantiene una cercana amistad de muchos años, pues incluso son compadres. El intérprete, quien cerró su ciclo como presentador para enfocarse en su carrera de actor, lamentó la reacción de algunos usuarios en la red, explicando un poco la situación por la que opinó de esa manera.

Soler realizó una transmisión en vivo en redes sociales junto a su novia, Paulina Mercado, instante en el que abordó el tema de lo dicho a Mónica Noguera, ante la insistente pregunta de los seguidores que seguían la charla. “Soy una persona que vengo de otra época, yo soy nacido en el 66. También nacido con otro tipo de formación, de educación, donde decimos las cosas de una manera quizá muy rústica, muy directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicio, básicamente sin prejuicio, lo decimos de una manera muy suelto, es muy suelta la forma de hablar nuestra, lo estoy diciendo como argentino, como me crie yo. Yo viví en Argentina hasta los 24 años…”, dijo.

Al ahondar en sus declaraciones, el protagonista de telenovelas reiteró que nunca quiso faltar al respeto a Noguera, destacando incluso la buena convivencia que mantiene con la pareja de la conductora. “Mi amada Paulina le hace un comentario a Mónica… que en mi época había sido un piropo increíble, porque habla de la hermosura de la mujer. Sí es rústico lo que dije pero no fue con la intención de faltarle al respeto ni muchísimo menos. Soy realmente muy respetuoso con las mujeres, soy muy respetuoso con la institución, que es la pareja. Mónica tiene su pareja, Julien, a quien quero muchísimo porque es un francés increíble con quien he tenido pláticas realmente profundas. No fue con la intención de faltarle al respeto ni a Mónica, ni a las mujeres en general…”, agregó.

Lamenta la reacción de los usuarios en la red

En medio de lo ocurrido, Juan Soler admite lamentar la postura que algunas personas toman sobre este tipo de situaciones, específicamente cuando se trata de las interacciones en las redes sociales. Así, el actor expuso su punto de vista en la continuación de su mensaje. “Hoy, lamentablemente, estamos viviendo con muchísimos prejuicios, estamos viviendo con una piel demasiado delgada y estamos viviendo dentro de una sociedad que envidia y que genera mucho resentimiento. La gran mayoría no es así, porque se lee en las redes, pero sí hay un pequeño grupo que trata de justificar, quizás, el momento por el que están pasando, o quizás justificar también el pasado en el que estuvieron, o quizás justificar el presente que tienen atacando a las personas, y se dedican a eso…”.

Antes de concluir, Soler quiso dejar claro su respeto hacia Mónica Noguera, defendiendo ante todo su integridad de quienes lo han señalado por sus comentarios. “Está muy lejos de que yo le falte al respeto a una mujer y que yo haga las cosas para lastimar o para denigrar. Lo digo porque soy un hombre, la libertad que me caracteriza, esa libertad me la he ganado en base a respeto, en base a mi ética, en base a ser un hombre que ustedes pueden revolverme lo que quieran y no van a encontrar nada que haya hecho que vaya en contra ni de la moral, ni de la ética, jamás. Tengo unas hijas maravillosas que no se crían con palabras, se crían con ejemplos, entonces eso es. No le falté al respeto, me niego a reconocer que le falté al respeto porque no fue así, fue un chiste que hoy la gente lamentablemente está con la piel muy delgada…”, afirmó.

