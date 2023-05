Las palabras de Sandra Echeverría a unos meses de su separación de Leonardo de Lozanne

Han pasado algunos meses desde que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne pusieron fin a su matrimonio. Desde entonces, ambos se han mantenido enfocados en brindar un entorno de armonía a su único hijo, así como en sus respectivas carreras profesionales. Es por eso que la intérprete ha encontrado una especie de terapia en la música, ahora con el reciente lanzamiento de la canción titulada Mi Culpa, la cual habla del desamor y lo doloroso que este puede llegar a ser. Sincera, reveló que se identifica mucho con este tema, a tal grado que durante la grabación del videoclip no pudo contener el llanto, según confiesa. Del mismo modo, la también actriz hizo evidente el pensamiento con el que asume las separaciones, un aspecto que ha podido asimilar con el paso de los días.

Abierta a compartir un poco de lo que ha implicado la interpretación de este tema, hizo énfasis en las emociones que surgen cuando llega la hora de cantarlo. “Es una canción que se llama Mi Culpa… La historia obviamente me llega y yo creo que nos llegaría a todos, porque yo creo que todos en algún momento, en algún rompimiento, en alguna historia, los dos hemos tenido culpa… No se trata solamente de señalar a la otra persona y decir: ‘Él fue el que hizo mal y mal’. No, yo también estuve mal por un millón de cosas que yo sé y también, al mismo tiempo, uno estuvo ahí y se quedó mucho tiempo también, por eso tienes culpa porque seguramente aceptaste ciertas cosas, seguramente tuviste expectativas…”, reveló durante su participación en el podcast del presentador Pedro Prieto, en YouTube.

Al ahondar en sus declaraciones, Sandra reveló que incluso cantar Mi Culpa la llevó a quebrarse en algún momento. “Obviamente uno tiene muchas culpas, entonces cuando escucho esa letra a mí me rompe muy cañón. Me pasaron en el videoclip, en Mexicali, que lo fuimos a grabar allá, que yo la empezaba a cantar y te juro que yo me rompía, me ponía yo a llorar… se me llenaban los ojos de lágrimas…”, dijo durante la reveladora conversación, en la que abordó con respeto y discreción la situación personal por la que ella atravesó.

Su reflexión tras la ruptura

Con el corazón en la mano, Sandra Echeverría también destacó la manera en que ella manejó su situación públicamente, algo que sin duda consideró lo más adecuado. “Yo por eso no puse ni post, ni anuncios de nada porque dije: ‘¿Para qué? Es una historia mía, es una cosa mía, ¿por qué voy a estar anunciándolo a los cuatro vientos?’…”. Así mismo, dijo sentirse identificada con aquellas compañeras del medio que pasan por una situación similar. “Es muy valiente salir a las cámaras a contestar cosas en un momento en el que estás de lo más vulnerable y me ha pasado ahora que he estado viendo también a compañeras que de repente han estado en el mismo lugar que yo, las veo y sufro con ellas… digo: ‘Siento su dolor porque yo estuve también ahí, y no te toca más que hablar, hablar del amor, hablar desde el amor y el agradecimiento de haber tenido una pareja con la que estuviste muchos años, que te dio un hijo maravilloso y dar o tratar de dar la vuelta…”.

En confidencia, la actriz además recordó cómo se dio el tema de la ruptura en su familia, cuando años atrás sus propios padres tomaron la decisión de separarse. “Mis papás hicieron una ruptura bastante amorosa y hasta como que la querían hacer como chistosa… Mis papás como que trataban de manejarlo de la mejor manera pero también tuvieron sus procesos en donde de repente ya estaban enojadísimos… y luego se volvieron mejores amigos, y hasta el día de hoy son mejores amigos… Pero obviamente tienes que pasar por esas etapas porque hay mucho dolor, pasas por muchas cosas, muchos sentimientos cuando tu corazón está adolorido…”.

