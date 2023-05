Elizabeth Álvarez se sincera: 'He pasado por muchas cosas'

Con poco más de una década juntos, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han sabido hacer de su matrimonio una experiencia enriquecedora. Juntos tuvieron la fortuna de formar una familia integrada por dos hijos en común, Máxima y León, quienes hoy son su mayor motor para seguir adelante. Sincera, la actriz ha abierto su corazón sobre cómo ha vivido esta etapa de constantes cambios, en la que además ha tenido que atesorar valiosos aprendizajes, como el hecho de lidiar con el interés mediático que genera su vida personal debido a su naturaleza de ser figura pública. Así mismo, se siente muy agradecida con el público que apoya de manera incondicional su carrera, pues asegura que ellos son quienes la conocen mejor que nadie.

Elizabeth abrió su corazón para sincerarse sobre las ocasiones en que su entorno personal ha sido blanco de comentarios, algo a lo que ha podido hacer frente en más de una ocasión gracias al respaldo de sus seguidores, con quienes asegura se ha mostrado siempre transparente. “El público me quiere mucho porque siempre he sido yo. Así como me ves, así he sido desde el primer día, aunque he crecido, he madurado, he pasado por muchas cosas, alegrías, tristezas, pérdidas, per muy contenta con lo que he logrado…”, explicó durante una entrevista concedida a TVyNovelas, espacio en el que destacó lo feliz que se encuentra en este instante, específicamente en su matrimonio.

En otro instante de la conversación, Elizabeth dejó ver la madurez con la que asume el hecho de que su vida personal no escape de ser objeto de rumores, incluso cuando el tema de su matrimonio con Salinas se vuelve noticia. “¿Sabes qué pasa? Cuando sabes quién eres, cuando te conoces tan bien y conoces todos los aspectos de tu vida, no hay nadie que te mueva de tu centro, creo que el tener mucha claridad de lo que eres y lo que tienes, te da mucha tranquilidad. Y entonces, con esa tranquilidad, sigues haciendo tus cosas y sigues adelante…”, afirmó la protagonista de telenovelas, quien fue enfática al abordar el hecho de ser sincera con el público que la respalda. “La gente me conoce y eso me da mucha tranquilidad, porque no nada más me conozco yo, sino que el público es testigo de quién soy, de cómo he crecido, me conocen en mi faceta personal, profesional, me conocen como esposa, como hija, como mamá…”, explicó.

El respaldo de su esposo, Jorge Salinas

Si de algo se siente muy orgullosa Elizabeth Álvarez, es del equipo que ha logrado formar con su esposo, Jorge Salinas, con quien apenas en octubre del año pasado celebró 11 años de matrimonio. Es así como a lo largo de este tiempo ambos han trabajado para cobijar a sus hijos con el amor y cariño necesarios, algo que han logrado gracias a su dedicación como papás. “Jorge hace todo, tiene hasta que bañarlos, es que todo lo que yo hago él lo puede hacer perfectamente, y lo que él hace yo también lo puedo hacer. Nos dividimos las tareas; si tú estás te toca a ti, si estoy yo, me toca a mí, lo que se tenga qué hacer, llevar a los niños, bañarlos, darles de comer, de cenar, llevarlos al parque, ir a la fiestecita infantil…”, reveló.

Para la celebración de su aniversario de bodas, la pareja planeó un viaje por la ciudad de Nueva York, destino desde donde compartieron románticas postales y algunos cariñosos mensajes para hacer evidente el gran cariño que los une. “Celebrando nuestro aniversario 11, número maestro lleno de espiritualidad, de gran aprendizaje y sensibilidad. Hoy son nuestras ‘bodas de Acero’, significado de fuerza, alianza indestructible y durable”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

