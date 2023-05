Así fue el reencuentro de Ale Capetillo con Ana Pau y Eduardo Jr. a su llegada a México

A tan solo unos meses de su última visita a México, Ale Capetillo se encuentra nuevamente en sueño azteca, aunque en esta ocasión lo ha hecho en solitario, pues su novio esta vez no la acompaña. Y aunque regresar a México siempre es emocionante para ella, pues aquí tiene a su familia y amigos, lo cierto es que Madrid, España, ciudad en la que se ha instalado desde hace más de dos años, se ha convertido en un segundo hogar, por lo que despedirse, aunque sea de forma temporal, de su vida en la Madre Patria le es un tanto difícil. Sin embargo, la nostalgia de la despedida ha pasado rápido, pues la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ahora se encuentra en brazos de sus hermanos.

Así lo ha compartido la misma Ale a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido a detalle su viaje de Madrid a la Ciudad de México, expresando sus emociones por este regreso a su tierra. “Hoy en día ya me es difícil irme de Madrid y difícil irme de México. Emocionalmente me drena despedirme”, comentó la influencer en un video en el que documentó su camino hacia el aeropuerto, a punto de abordar su vuelo que la traería de regreso al país.

Antes de abordar, la jovencita recordó su llegada a dicha ciudad, así como a las primeras amistades que hizo durante los primeros meses que pasó en Madrid, mostrándose un tanto nostálgica al recordar todos los sueños y anhelos con los que llegó, sin imaginar que las cosas irían mucho mejor de lo que esperaba al dejar su vida en México y alejarse de su familia por primera vez. “Cada vez que veo estas máquinas para entrar a seguridad, me acuerdo de la niña que llegó con sus cuatro maletitas sin tener la más mínima idea de todo lo que iba a vivir y crecer”, expresó Ale al documentar su paso por el aeropuerto de Madrid.

Finalmente, Capetillo compartió las primeras fotografías del reencuentro con sus hermanos mayores, Ana Pau y Eduardo Jr., quienes sin duda han sido los más emocionados del regreso de Ale, aunque este solo sea temporal. Por otro lado, pudimos ver que la influencer también estuvo compartiendo un tiempo con sus hermanos menores, los mellizos Daniel y Manuel, quienes aparecieron en un video que Ale compartió en sus historias de Instagram, donde se le podía ver modelando su outfit en compañía de su hermano Eduardo, quien imitó graciosamente los posados de su hermana.

El capítulo más valiente de su vida

Haciendo un balance de su mudanza a Madrid, Ale reconoció en una charla que sostuvo con HOLA.com México para su primera portada digital, que tiene la frase perfecta para describir esta aventura lejos de casa: “La recompensa detrás del miedo”, nos dice convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que ya sueña con poder abrazar de nuevo a los suyos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.

