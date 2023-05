Salma Hayek se inspira en Jackie O para su look más elegante con un toque sexy

Sin duda alguna, Salma Hayek se ha convertido en todo un referente de estilo, pues la mexicana siempre logra atraer la atención de los amantes de las alfombras con sus poderosos looks, a través de los cuales refrenda su estatus de ícono de la moda, así como su propia identidad. Algo que volvió a quedar en claro durante el reciente posado que ha compartido en sus redes sociales, en donde se ha inspirado en el estilo de otro ícono para lograr un look vintage con un toque de vanguardia, valiéndose de la firma Gucci, una de sus predilectas, para lograrlo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver luciendo guapísima en un conjunto de dos piezas de la firma italiana, compuesto por una chaqueta y un vestido hasta la rodilla, confeccionado en tela dorada con aplicaciones de encaje negro en el borde de la falda y bies al mismo tono en los bordes de la chaqueta, logrando un estilo clásico y elegante, al puro estilo de los años 60, algo que en su momento Jackie Kennedy logró con cada uno de sus looks y que hoy sirven de inspiración para muchas personas. Tal y como lo dejó en claro Salma, quien confesó haberse inspirado en la exprimera dama de los Estados Unidos para lograr este look.

Y aunque a primera vista Salma se dejó ver sobria y elegante con este conjunto dorado, la intérprete le puso el toque sexy a su look al retirarse la chaqueta y revelar el diseño de la parte de arriba de su vestido de inspiración lencera, el cual se sostenía de sus hombros con unos discretos tirantes, llevando algunas aplicaciones de encaje negro en el escote, con el que le dio el toque ultrafemenino y sexy a todo su atuendo.

VER GALERÍA

Al ser un look inspirado en Jackie O, cómo también era conocida Kennedy, la Intérprete opto por llevar el pelo suelto y peinado de lado, con unas ligeras ondas en las puntas, logrando un estilo completamente vintage. La mexicana optó por un maquillaje en tonos claros, dejando todo el protagonismo a sus labios rosas. Salma complemento su atuendo con algunas joyas de De Beers, entre las que destacaron el collar de perlas con diamantes que llevó al cuello, con el que finalmente selló su look.

Salma siempre apuesta por la sensualidad

Sin duda alguna, Salma Hayek ha aprendido a valorar cada uno de los rasgos de su persona y de su físico, luego de haber trabajado y superado sus inseguridades, por lo que ahora no tiene reparo en explotar su lado más sensual y extrovertido, dejando en claro que la edad no está peleada con esta faceta de su personalidad. “Les tengo que decir que no piensen que porque uno se vuelve más grande se le quita lo sexy", explicó Salma en una charla que sostuvo con el programa El Gordo y la Flaca hace unos meses, durante el estreno de la película Magic Mike’s Last Dance. "La sensualidad es una parte del ser humano que se puede transformar de muchas maneras, es una energía que no tenemos por qué perderla. Además es vital”, agregó.

VER GALERÍA