En Harvard, Martha Debayle comparte las claves del éxito para convertir la intuición en una herramienta de negocios

A lo largo de los años, Martha Debayle se ha posicionado como un referente en el mundo del emprendimiento, los negocios y los medios de comunicación. Sus conocimientos en la materia le permiten hacer de su propio nombre una marca de estilo de vida. La nicaragüense reconoce que gran parte del éxito en su carrera lo debe a la intuición, por lo que la prestigiosa Universidad de Harvard la convocó para dar una conferencia en su Escuela de Negocios donde lideró el panel titulado The Power of Intuition in Business (El Poder de la Intuición en los Negocios). Durante la plática, compartió con los asistentes cuatro claves para aprovechar esta herramienta y aplicarla en los diferentes ámbitos de la vida personal, profesional y de negocios.

El pasado 23 de abril Martha Debayle publicó en sus redes sociales un video con pequeños fragmentos en audio de su ponencia y acompañó las citas con imágenes recorriendo el campus de Massachussets con el que mantiene una estrecha relación familiar pues su padre fue egresado de la carrera de economía y su hermano mayor cursó ahí dos maestrías. Aún con estos antecedentes familiares, Debayle no solo no ingresó en dicha universidad, sino que abandonó sus estudios; sin embargo, acepta que de haber contado con la formación que Harvard oferta en las aulas, su experiencia en los negocios habría sido distinta; por ello no pierde la oportunidad de recordarle a sus hijos que “la preparación sí importa”.

Debayle compartió con los estudiantes una experiencia personal, tal vez la más importante de su vida en los negocios, en la que por primera vez comprendió la importancia de la intuición en la toma de decisiones. A razón de su sección televisiva BBtips en la que daba consejos sobre el cuidado de bebés e infantes a las madres y los padres jóvenes, decidió crear la página web BBmundo con la intención de expandirse y responder a las nuevas tecnologías del año 2000.

Poco a poco el proyecto creció hasta que fue contactada por el representante de una empresa ligada a la venta de productos para bebés recién nacidos y tras pactar una reunión recibió la oferta de medio millón de dólares a cambio de una fracción del sitio, pero de inmediato se negó. Todos a su alrededor aseguraron que había cometido un error y, aunque en ese momento ella supo que la repuesta era “no”, más de veinte años después analizó todos los puntos que, de manera inconsciente, la hicieron llegar a ello.

Martha Debayle compartió cuatro claves del éxito para sacar el mayor provecho a la intuición y convertirla en una aliada de los negocios, pero antes dio una breve definición de lo que es la intuición calificándola como “la sensación de conocer la respuesta correcta o el mejor camino para seguir adelante”. A su decir, en un día cualquiera tomamos 100 decisiones conscientes, pero cerca de 35,000 decisiones inconscientes.

Aquí las cuatro claves del éxito según Martha Debayle:

Lo primero es aprender a confiar en ti mismo, sigue tu voz interior, la decisión correcta no siempre es la más popular, pero el éxito llega primero a quien está dispuesto a seguir adelante a pesar de las críticas. La intuición es una habilidad que se puede aprender, crece y se desarrolla con lo que hacemos, por lo tanto requiere trabajo.

Lo segundo es entender que la intuición no es un sustituto del trabajo, sino producto del trabajo duro. La intuición es una habilidad que madura cuando todas las pequeñas piezas de experiencia, conocimiento y saber hacer se unen para decir “tengo esto bajo control”.

En tercer lugar, "haz algo en lo que realmente crees con todo tu corazón". Sea lo que sea que te motive y te mueva, nunca dejes que lo dicten otras personas por ti, o lo limiten pensando lo que es mejor para ti, o por lo que otras personas están haciendo. La verdadera pasión es personal e incondicional. En tu negocio no sólo debes tomar las decisiones más rentables o convenientes a corto plazo, sino también aquellas que te hagan sentir orgulloso, con las que puedes vivir, que le hablan a tus valores y pasiones.

Finalmente, Martha detalla que es vital identificar los límites de la propia intuición, ya que ésta es infalible. A veces la confianza en uno mismo puede ser engañosa, todo depende del contexto. Por eso es importante rodearse de gente talentosa que sabe cosas que tú no sabes, que tieneeexperiencias diferentes a las tuyas y cuyas perspectivas son diversas. También hay que saber dónde funciona la intuición y dónde no, cuándo es suficiente por sí misma y cuándo es une complemento para el análisis, la deliberación y la precisión.