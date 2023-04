'Yo creo en el más allá', Talina Fernández a 18 años de la partida de Mariana Levy

La vida de Talina Fernández dio un dramático giro tras la repentina muerte de su hija Mariana Levy, quien falleció a consecuencia de un paro cardiaco fulminante, luego de haber sido víctima de un intento de asalto en la Ciudad de México. A 18 años de su partida, las heridas que ha dejado la ausencia de la querida actriz en la vida de sus seres queridos aún duelen; sin embargo, el tiempo se ha ido encargando de curarlas poco a poco, haciendo que el recuerdo de Mariana siga presente en el corazón de todos ellos y manteniendo viva la esperanza de que, llegado el momento, volverán a reencontrarse con ella en el más allá.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Así lo compartió la comunicadora durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, en la que con las emociones a flor de piel habló sobre la partida de su hija y de la forma en la que ha hecho frente a su ausencia, dejando en claro que, para ella, la esperanza de reencontrarse con ella ha sido un gran aliciente. “Yo creo fielmente en el más allá, creo que voy a volver a ver a mi Mariana”, comentó la conductora sumamente conmovida.

Al ser cuestionada sobre la forma en la que ha hecho frente a estos 18 años sin la presencia de Mariana, Talina reveló que su gran motivación para seguir adelante ha sido su familia, pues a pesar del dolor que siente al recordar aquel fatídico día en el que su hija partió de forma inesperada, sus hijos y nietos fueron su gran refugio. “La vida sigue, hay más gente que te ama y que amas, y que debes atender sus necesidades, porque ellos también sufrieron”, compartió la periodista, compartiendo con el público una anécdota que vivió al otro día de la muerte de la actriz. “Al día siguiente de la muerte de Mariana, Coco cumplía años, y todavía tuve la mente para acordarme que tenía otro hijo que estaba cumpliendo años y mandé por un pastel”, compartió.

En esa misma charla, Talina Fernández reveló que junto a uno de sus hijos, ya prepara un programa especial para recordar la vida y trayectoria de Mariana Levy. “Vamos a tristear con alegría, con la alegría de haberla tenido tantos años, vamos a hacer un programa de fotos y contar un poco lo que vivimos con ella”, compartió ilusionada.

¿Qué ocurrió aquel día?

Como pocas veces, Talina abrió su corazón para hablar del día en el que falleció Mariana, durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube. “Se acercaron unos malos con pistola y Mariana se acercó a un policía de un edificio que no traía ni un palo para pegarle a los malos y regresa corriendo y Pirru estaba abajo del coche y Mariana le dijo: ‘Me voy a desmayar y cayó muerte’”. Talina dio a conocer que su hija no tenía ninguna condición médica que podría provocar aquel desenlace: “No, nada, nada, jamás”. La conductora cree que el estrés de su hija fue provocado por la situación particular de ese día que viajaba en su camioneta con su hija María y varias de sus amigas con quienes se dirigía a un parque de diversiones para celebrar el cumpleaños número 10 de María: “La habían asaltado dos veces y le habían quitado sus joyitas, en Las Lomas, pero aquí se sentía responsable de todas las amiguitas de María”, explicó.