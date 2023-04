Paola Rojas habla de los sacrificios personales que ha enfrentado por su carrera

Para Paola Rojas siempre ha sido muy importante el encontrar el equilibrio entre su faceta más personal con la profesional, por lo que procura enfocarse en aquellos proyectos que le permitan mantenerse siempre cerca y al tanto de lo que sucede con sus mellizos, quienes sin duda son una de sus más grandes prioridades. Un tema que ha tocado durante la más reciente emisión del programa Netas Divinas, en el que con total sinceridad habló de lo que estaría dispuesta a sacrificar con tal de conseguir algún logro a nivel profesional, aprovechando la ocasión para aclarar también, qué sería lo que no podría posponer o sacrificar por ningún motivo.

Luego de ser cuestionada por sus compañeras de programa sobre los sacrificios que estaría dispuesta a hacer con el objetivo de conseguir una meta en su carrera, Paola inmediatamente respondió a la pregunta refiriéndose a sus hijos y al tiempo que pasa con ellos, pues dijo, eso sería algo que no cambiaría por nada del mundo. “Lo que nunca sacrificaría en términos personales o familiares sería el tiempo suficiente con mis hijos. Esa parte sí me da tranquilidad, digo, hay cositas que obviamente me perdí, como cuando estuvieron en la escolta como abanderados, pero sabes, en todo lo importante he estado presente”, compartió la periodista orgullosa. “Entonces darles menos tiempo del que me parece necesitan y necesito, eso sí no estaría dispuesta”, agregó.

Por otro lado, Paola señaló que, en el pasado, ha hecho muchos sacrificios en pos de perseguir un sueño profesional o de aumentar un logro a su curriculum, mostrándose abierta a seguir tomándose este tipo de libertades en el futuro, pues dijo, todo es cuestión de orden y de darse tiempo para lo realmente importante. “Pero a otras cosas sí lo he estado, he estado dispuesta a posponer asuntos míos, dejarlos para después, pero creo que es una cosa de administración del tiempo y de acomodar prioridades”, agregó con total sinceridad.

La nueva etapa de Paola

En medio de la preparación de su nueva aventura profesional, la cual ha iniciado a través de la plataforma digital de Televisa N+ y de la que ha comenzado a compartir los primeros vistazos en sus rede sociales, Paola se ha enfrentado a un sinfín de retos que poco a poco ha logrado superar. “Fue un año vertiginoso que cierra muy confuso en el que de manera muy repentina estoy saltando a una nueva etapa, un año en el que dejé el radio, estoy por dejando el noticiero de la mañana. Yo soñaba con dejar las anclas para volar, para poder viajar, desvelarme y sí, seguir trabajando, pero de otra manera, sin esta exigencia tan brutal, yo lo soñaba, pero no tan pronto”, reconoció a finales del 2022 la periodista durante un programa de Netas Divinas.

Aunque este cambio era algo que ella había planeado, Paola le contó a sus compañeras de trabajo que no fue una situación fácil de enfrentar: “Ocurrió mucho antes de lo que me imaginé y cierro el año procesando y entendiendo que los tiempos son perfectos, nos toca a nosotros encargarnos de que sea una buena noticia, de entrada en lo personal es una buena noticia al fin tener tiempo de todo eso que nunca he podido, incluso de atender mi propia salud y empezar una nueva vida”, comentó. Sobre su futuro profesional, la periodista aseguró: “Me emociona, me asusta muchísimo, la verdad, se los confieso, llevo tantos años con esta rutina que esta libertad con la que soñaba, ahora que ya no es un sueño y está a punto de convertirse en una realidad… creo que está en nosotros convertir el susto en emoción”, explicó la periodista.

