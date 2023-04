'Fue uno de los días más felices de mi vida', La Rosalía sobre su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México

Con seguridad, la noche del pasado viernes 28 de abril será inolvidable para Rosalía y todos sus fans mexicanos. Y es que fue en esta fecha cuando la cantante española se presentó ante más de 160 mil personas que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para ser testigos del cierre de la gira latinoamericana de la intérprete y cantar a todo pulmón sus más grandes éxitos. Algo por lo que ‘La Rosalía’ se ha mostrado sumamente conmovida, pues nunca esperó tal respuesta de sus fans mexicanos, quienes incluso acamparon en los alrededores del centro histórico de la capital mexicana para poder estar cerca de su ídolo. Tal y como lo mencionó en un mensaje que ha lanzado en sus redes sociales, en donde se mostró agradecida por todo el cariño recibido a lo largo de estos últimos días y especialmente durante su multitudinario concierto.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete de Motomami compartió una serie de fotografías en las que registró su paso por la Ciudad de México, así como de algunos instantes de su concierto en el Zócalo, además de presumir todas las primeras planas de los diarios mexicanos que logró acaparar con su presentación y la comida mexicana que pudo degustar, aprovechando la ocasión para agradecer a sus seguidores mexicanos por las muestras de cariño y apoyo que recibió y por haberle regalado una noche tan especial. “México, ayer fue uno de los días más felices de mi vida. Gracias a todos los que vinisteis y llenasteis el Zócalo. Este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera. México, tienes para siempre mi corazón”, expresó la intérprete conmovida.

Durante su presentación, Rosalía tuvo algunos gestos hacia su público mexicano, pues además de agradecerles por haber abarrotado el Zócalo y las calles aledañas, donde el Gobierno de la Ciudad de México instaló algunas pantallas gigantes, interpretó el tema La Llorona, una de las canciones mexicanas más representativas en todo el mundo, y que la española cantó muy a su estilo flamenco y conmovida hasta las lágrimas. “México, quiero que sepas que estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado desde el inicio de mi carrera... Yo estudié canciones como ‘La Llorona’, a ver si cojo el tono”, señaló.

Por otro lado, al observar la plaza abarrotada de fans, la intérprete no pudo ocultar su emoción, pues con una enorme sonrisa en el rostro se refirió a sus fans y les dijo: “México, mira que está plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí, me da miedo enamorarme”, confesó. “Esta ciudad es preciosa, estoy feliz de cantaros, de estar aquí. Me siento realmente muy agradecida”, agregó.

El amor de Rosalía por el aguachile

Durante el show, la cantante reveló que tras haber probado la comida mexicana en sus visitas anteriores y específicamente el aguachile, ha intentado replicar la receta en casa, aunque no sabe con exactitud su lo ha logrado. "A ver si me como unos taquitos, o un aguachile. Me mandasteis tantas recetas que no podía escoger una sola, terminé haciendo un mix y no sé cómo me quedó. No desisto, lo voy a perfeccionar y ojalá lo aprenda a hacer tan rico como el que probé aquí”, comentó a sus fans. De hecho, ‘La Rosalía’ no perdió la oportunidad de comer este delicioso platillo originario del estado de Sinaloa, según mostró en las fotos que ha compartido en Instagram.

