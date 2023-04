Juan Soler termina con los rumores y explica por qué se fue de Sale el Sol

El pasado viernes, Juan Soler sorprendió a sus fans y a los seguidores del programa Sale el Sol al confirmar su salida del matutino de Imagen Televisión, luego de haber engalanado el show por más de un año y medio. Como era de esperarse, su retirada del programa dio pie a algunos rumores y especulaciones, pues incluso se llegó a decir que el intérprete había sido despedido. Es por eso que Juan ha querido aclarar puntualmente cada uno de esos rumores, tomándose el tiempo para reiterar que su salida de Sale el Sol ha sido una decisión que tomó pensando en enfocarse en su carrera como actor, pues incluso, dijo, ya tiene un proyecto en puerta.

Así lo compartió el intérprete durante un live que realizó a través de su perfil de Instagram, durante el cual estuvo acompañado de su novia, Paulina Mercado, en donde respondió algunas preguntas de sus fans en torna a su relación con la presentadora y entre las que destacaron las relacionadas con su salida de Sale el Sol, algo de lo que Juan habló abiertamente y con total honestidad. “Me fui del programa porque el domingo viajo a Guadalajara, voy a hacer una película, una película controversial donde mi personaje, ya salió en el periódico es un caso real, pero ficcionado ahora, mi personaje es un personaje que termina ajusticiado por la ley, me encantó aceptar este personaje, y bueno esa es una de las razones”, detalló el intérprete con cierta ilusión.

Por otro lado, el guapo argentino enumeró algunos de los proyectos que ya tiene pactados para los próximos meses, los cuales sin duda necesitan de todo su enfoque. “Regresando de la película empiezo a grabar una serie en tono de comedia, eso va a ser para Televisa, y es una serie que me va a tomar siete semanas de trabajo duro, pues al estar dentro del elenco protagonista, ahí sí no hay tiempo, es estar permanentemente trabajando”, comentó el artista, quien fue interrumpido por su novia en ese momento bromeó: “¡auch! Ya me está doliendo eso de ‘permanentemente trabajando’, ya te estoy extrañando”, expresó entre risas.

Por otro lado, el actor también reveló que será parte de un show del que no pudo dar muchos detalles debido a que se encuentra en desarrollo, sin embargo, se mostró ilusionado porque su público vea todo lo que viene para su carrera. “Y terminando de esa serie, empiezo con un show del que no puedo hablar mucho, porque todavía está en preproducción, todavía no se hace un anuncio oficial, no pedo hablar de ello”, comentó el intérprete. “Era toda una seguidilla y yo ya estoy ocupado hasta febrero-marzo del otro año, entonces lamentablemente ya no pude combinar con Sale el Sol, mi participación en otros proyectos que igualmente de importantes para mí, esa es la razón”, finalizó.

La despedida de Soler de Sale el Sol

Tras su última participación en el programa, Juan Soler compartió con su novia Paulina de una emotiva sesión de preguntas y respuestas, en las que el presentador se sinceró sobre su experiencia dentro del show y de las lecciones que le dejó su faceta de presentador. “Sale El Sol fue la oportunidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es por medio de la conducción. Bien o mal, o regular, o creciendo, me encontré con una profesión nueva, pero me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy profundamente agradecido…”, comentó en ese espacio.

