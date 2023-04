Siempre cómplices, Roberto Palazuelos y su ex, Yadira Garza, se unen para visitar a su hijo en su escuela militar

Aunque su relación de pareja terminó en 2016, Roberto Palazuelos y Yadira Garza han logrado mantenerse cercanos y unidos a través del amor que ambos tienen por su hijo Roberto Jr., por lo que incluso ahora se consideran grandes amigos. Algo que quedó demostrado recientemente a través de sus redes sociales, donde el empresario compartió una serie de fotografías familiares de la visita que hicieron juntos a su retoño, quien estudia en un colegio militar de Estados Unidos desde hace algunos años, en donde los pudimos ver de lo más orgullosos de su hijo y posando como la familia que siempre serán.

Fue el también actor quien compartió en sus historias de Instagram algunos vistazos de esta especial visita, en donde lo pudimos ver de lo más sonriente, disfrutando de un día al lado de su clan y haciendo gala de la buena relación que mantienen con su ex, a quien también vimos posando al lado del intérprete y de su hijo de lo más sonriente. De hecho, ‘El Diamante Negro’ y Yadira fueron los protagonistas de un posado en pareja, a través del cual dejaron en claro la complicidad que aún existe entre ellos, así como el gran cariño que se tienen, el cual se ha mantenido vigente a través de los años y a pesar de las circunstancias.

En otras fotografías y videos que compartió en sus redes sociales, pudimos ver a Yadira posando con el uniforme de Roberto Jr. y también al lado de él, siempre orgullosa del jovencito, quien hizo sentir a sus papás muchísima emoción durante una carrera de relevos en la que participó, en donde dio muestra de su gran talento deportivo.

En una charla que sostuvo con los medios en 2019, Roberto Palazuelos habló del gran amor que tiene por su hijo y de la forma en la que lo ha ido educando, dándole lecciones que sin duda le servirán para toda la vida. “No le doy todo, se tiene que ganar sus cosas con buenas calificaciones, con sus clases de box, con todo lo que hace. Yo lo traigo bien limitado, ahorita viene pidiéndome que le cambie el iPad un año y le digo yo que no, que se espere…”, contó en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano. “No me gusta echarlo a perder, yo no quiero un junior porque le voy a quitar mucho potencial. Mi papá fue muy duro conmigo en muchos aspectos y por eso yo saqué la garra que saqué para los business…”, dijo en la entrevista, en la que también habló del gusto que tiene Robertito por la ciudad de Miami, sitio en el que vivió por varios años.

¿Cómo es la relación de Palazuelos con Yadira?

A pesar de su separación, Roberto y su exmujer se han mantenido siempre cercanos y han construido una relación de lo más cordial. Algo que se vio reflejado hace unos años en un mensaje que el actor le dedicó a la madre de su hijo en redes sociales, en donde dejó en claro lo que significa para él tenerla en su vida. “Hoy en este día tan importante de la mujer, les comparto esta foto con mi exesposa Yadhira, la madre de mi hijo, ya no es mi pareja, pero es mi gran amiga y juntos somos padres. Gracias Yadi por ser quien eres, una mujer que ha dado una gran educación a nuestro hijo y una gran lealtad a mi persona. Gracias a las mujeres por existir, las felicito por su movimiento, ¡Éxito!”, escribió Roberto en Instagram con motivo del Día de la Mujer.

