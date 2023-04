Diego Boneta y Danna Paola se fueron de fiesta con el young Hollywood en Nueva York Los mexicanos acudieron como invitados a la fiesta inaugural de la boutique insignia de Tiffany & Co, en la 5ta Avenida

Una lluvia de estrellas se dio cita anoche durante la gala inaugural de la boutique insignia de Tiffany & Co, en la 5ta Avenida, bautizada como The Landmark. Ataviadas con sus looks más glamourosos, famosos como Blake Lively, Katy Perry, Anya Taylor-Joy, Gal Gadot, Hailey Bieber y Nicola Peltz, de la mano de su esposo, Brooklyn Beckham, se dieron cita en esta especial fiesta neoyorquina, donde México también se hizo presente con la asistencia de Danna Paola y Diego Boneta quienes se dejaron ver muy divertidos en sus redes sociales donde la intérprete de Sodio compartió un fragmento del performance que ofreció su ídolo, Katy Perry, encargada de la parte musical del evento.

Para desfilar sobre la alfombra azul de Tiffany, Danna confió en una de sus firmas predilectas y de la que además es embajadora, FENDI, quien se encargó de vestir a la mexicana en esta fiesta de “diamantes y amigos”, como la describió la cantante. Para asistir a esta exclusiva celebración, Danna eligió un vestido bustier FENDI Couture Otoño-Invierno 2022, confeccionado con hilos metálicos con hojas de cristal aplicadas que combinó con las FENDI First Sandals. En sus historias, Danna compartió varios divertidos momentos del festejo donde la vimos lucir un nuevo peinado que consiguió sumándose a la tendencia del flequillo, sólo que en una versión corta y asimétrica, muy acorde con el concepto que ella maneja.

Por su parte, el otro mexicano invitado a esta exclusiva gala, Diego Boneta no perdió el tiempo y disfrutó de la celebración en compañía de algunas celebridades que también fueron convocadas, como el primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn quien, junto a su esposa, la modelo Nicola Peltz, posó junto al protagonista de Luis Miguel, La Serie. “¡Una noche para recordar!”, fue la frase que el actor utilizó para acompañar el álbum con las fotos más especiales de este evento en el que también coincidió con la actriz Florence Pugh y la estrella del futbol Ronaldo. Desde la tarde de ayer, Diego estuvo compartiendo con su comunidad virtual detalles de esta fiesta: “Estamos en Nueva York, listos para la apertura de la tienda de Tiffany, que va a estar increíble".

Convertidos en dos de nuestros talentos internacionales, Danna Paola y Diego Boneta disfrutaron de este evento que se convirtió en la antesala de la MET Gala, que se realizará el próximo 1 de mayo al interior del Metropolitan Museum of Art Costume Institute y que, este año, hará un homenaje a Karl Lagerfeld quien a lo largo de su carrera como diseñador trabajó en varias ocasiones con Tiffany: “Estamos por hacer la blue carpet de Tiffany, ya llegamos a la tienda y está increíble”, comentó Diego a su llegada al evento en el que dio lecciones de estilo con un traje beige con rayas cafés, muy en estilo retro.

Cada día más internacionales

Tanto Danna Paola, como Diego Boneta, se encuentran atravesando por un gran momento en sus carreras. Apenas, hace unos días, la cantante brilló sobre el escenario de los Latin American Music Awards, interpretando su sencillo, XT4S1S, tema con el que demostró por qué es una de las cantantes de pop consentidas del público. Recordemos que tras su éxito en la serie Élite, Danna se enfocó a su proyecto musical, que ha sido muy bien recibido por el público. Por su parte, Diego Boneta acaba de terminar las grabaciones de la serie basada en las últimas horas del conductor Paco Stanley. El actor compagina su apretada agenda de trabajo con su relación con Renata Notni con quien, hace unos días disfrutó de unas vacaciones en Costa Careyes.