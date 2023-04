Con un emotivo mensaje, Juan Soler se despide de la conducción del programa Sale El Sol

Con total orgullo, Juan Soler cerró su ciclo como conductor del programa matutino Sale El Sol. Recordemos que fue en octubre de 2021 cuando el galán de telenovelas anunció por todo lo alto el inicio de esta etapa en su carrera profesional, la cual asumió con total entusiasmo. Durante este tiempo, el argentino no solo pudo ganar el aprecio del público televidente, sino que además vivió experiencias personales que lo marcaron profundamente, entre ellas la del instante en que confirmó su romance con Paulina Mercado, quien es conductora del programa que se transmite por la frecuencia de Imagen Televisión. Precisamente, en su última emisión, Soler fue entrevistado por su novia, con quien se sinceró sobre lo mucho que ha significado para él este periodo de grandes aprendizajes.

Conmovido, Soler compartió pantalla por última vez con sus compañeros, quienes lo arroparon en este nuevo comienzo que implicará dedicar tiempo a sus proyectos en las telenovelas. En un instante de la transmisión, platicó para la sección titulada Enfrentados, conducida por Paulina, quien le hizo varias preguntas de índole personal. Fue en un instante de esta conversación que Juan se expresó sobre su sentir al ser parte de la familia de Sale El Sol y lo mucho que este momento marcó su vida. “Hay una pregunta que no me hicieron, y me gustaría hacerla yo y contestarla yo, que es, qué significó y qué representó Sale El Sol en la vida de Juan Soler…”, dijo conmovido.

Sensible, Soler tomó la palabra para ahondar en sus declaraciones, explicando de qué manera su faceta de conductor lo ha llevado a sumar otro triunfo profesional. “Sale El Sol fue la oportunidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es por medio de la conducción. Bien o mal, o regular, o creciendo, me encontré con una profesión nueva pero me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy profundamente agradecido…”, dijo, dando el debido reconocimiento a sus compañeros, no solo a los conductores del espacio, sino también a los productores, camarógrafos, maquillistas y a al staff en general.

Finalmente, el intérprete reiteró lo grato que ha sido para él esta experiencia, la cual desea atesorar por el resto de su vida. Muy atenta a las palabras de su novio, Paulina se dejó ver conmovida, siendo protagonista junto con él de esta despedida que concluyó con aplausos y gritos del equipo que se encontraba en el foro de televisión. “No se necesita un tamaño paquidérmico para ser enorme, y este canal lo es, por el amor que nos entrega y por la oportunidad que nos da para desarrollarnos. Sale El Sol para mí es una parte de mi vida que espero que también, ese día que yo ya no esté, me alcance para que la pasemos (bien)… eso es Sale El Sol para Juan Soler…”, dijo el actor.

El cariñoso mensaje a Paulina Mercado

Haberse enamorado de Paulina Mercado fue para Juan Soler uno de los acontecimientos que ha marcado su historia en Sale El Sol. Por tal motivo, el actor le dedicó en vivo algunas palabras a su pareja, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de esta aventura. “Gracias por haberme permitido encontrar a la mujer de mi vida. Muchas gracias, Pau…”, dijo Soler en un instante de la transmisión. Del mismo modo, Paulina correspondió a las palabras del galán. “Te admiro por muchísimas cosas, me has enseñado a amar. Sabemos que tienes otros proyectos muy importantes, ve por tus sueños…”, expresó Mercado a su novio, un instante conmovedor que quedó para el recuerdo.

