'Agradecida de poder compartir contigo esta vida', Andrea Meza a su novio, en su cumpleaños

En mayo próximo se cumplirán dos años de que Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en alzarse con la corona de Miss Universo. A la par de su reinado, la conductora de Hoy día, comenzó a escribir su historia de amor con Ryan Antonio, quien este 28 de abril, celebra su cumpleaños número 35. Desde las primeras horas de este viernes, la mexicana utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su compañero de vida con quien, el próximo mes, celebrará su segundo aniversario de amor. Para felicitar a su novio, Andrea compartió divertidas fotos juntos que acompañó de un emotivo mensaje.

Feliz de poder celebrar otro cumpleaños con Ryan Antonio, Andrea le escribió: “Hoy cumple años mi güero. Mi amor, mi mejor amigo, el que siempre me saca una carcajada, disfruta tu día bebé, agradecida de poder compartir contigo esta vida. ¡Felices 35!”, se lee en el feed de la mexicana. Conmovido por las palabras de su novia, el influencer le respondió: “Eres increíble y estoy muy agradecido de que estés en mi vida, mi alma. Te amo tanto”. Al final de su felicitación, Andrea añadió: “En la foto 6 el único ser vivo que somos capaces de cuidar”, haciendo referencia al cactus que habita su casa. Hace poco, Andrea Meza compartió con la audiencia del matutino que trabaja, que la maternidad no está dentro de sus planes.

Durante una mesa de debate, Andrea compartió su postura sobre este tema: “A mí no me gustan los niños, yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño, entonces, para qué voy a tener un niño si voy a estar infeliz, porque tengo que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo. Imagínate que los tengas y luego digas, no me sale, no tengo el instinto que otras mujeres tienen, por eso yo digo, prefiero no tener hijos. Yo estoy en un punto en lo profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar”, explicó. En esa conversación, la exMiss Universo reveló que su novio, Ryan Antonio comparte su punto de vista: “Siento que es súper importante que tu pareja esté alineada contigo, porque ahí sí se pueden crear un montón de problemas, cuando uno no quiere y el otro sí”, añadió.

El inicio de su historia de amor

Al inicio de su relación, Andrea Meza y Ryan Antonio se enfrentaron al escrutinio público debido a que, la chihuahuense, ha sido la primera Miss Universo en tener novio. El año pasado, Andrea contó en el programa Tu casa Telemundo cómo fue el flechazo con influencer: “Fue durante la pandemia, estaba en mi casa bastante aburrida, descargué Tik Tok, no tenía cuenta, descargué la aplicación y me salió un video de Ryan y lo vi, dije: ‘Es guapo, es divertido’ y lo empecé a seguir”, recordó. Aunque se conocieron antes de que ganara la corona mundial, se hicieron novios más adelante: “Oficialmente fue la semana después de Miss Universo”, detalló.

Para Andrea siempre fue muy importante compartir con su público de Miss Universo, su relación con el estadounidense, de hecho, este gesto fue uno de los que diferenció a Andrea Meza del resto de las reinas de belleza: “A ellos (la organización), no les importa, mientras tú estés enfocada en tu trabajo, en lo que tienes qué hacer y que estés emocionalmente lista para todo lo que conlleva ser Miss Universo, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida privada”. Durante su reinado, Andrea Meza visitó su natal Chihuahua de la mano de Ryan Antonio quien compartió con Telemundo sus impresiones tras conocer a la familia de su novia: “Ellos han sido muy buenos y amables, comimos algo y hablamos un rato, conocí a su mamá por primera vez, es increíble”, declaró el influencer.