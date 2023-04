Revelador y elegante, el look de Eiza González en su paso por Nueva York La actriz mexicana acaparó miradas durante su asistencia a The Prince's Trust Gala con un llamativo vestido

Con total porte y elegancia, Eiza González partió plaza durante su más reciente aparición pública, esta vez en la también llamada Capital del Mundo, la ciudad de Nueva York. La guapa actriz acudió puntual a uno de los eventos más esperados y en el que suelen reunirse celebridades del ámbito internacional; The Prince's Trust Gala, la cual se llevó a cabo en Cipriani South Street. Como era de esperarse, la mexicana dio una de sus inigualables lecciones de estilo, apostando por un diseño que la hizo lucir hermosa. Desde su llegada al evento, la intérprete acaparó la atención de los fotógrafos, a quienes regaló espontáneas sonrisas para luego posar espectacular sobre la alfombra, dando muestra de su seguridad frente a la lente.

Para esta ocasión única, Eiza se inspiró en la primavera, y qué mejor manera de hacerlo que portando un vestido de fiesta butterfly gown o vestido mariposa, una creación en corte halter y de silueta ajustada. El toque especial en este diseño son las mariposas que comienzan en el cuello, mismas que se reparten hacia la parte posterior de la falda, en la que las lentejuelas color marrón dejan espacio a las transparencias de la exclusiva prenda firmada por Oscar de la Renta. De esta manera, la actriz potenció su glamour, sumando otro éxito a su ya conocido historial de moda, el cual le ha merecido todas las ovaciones en eventos tan prestigiados como la ceremonia de los Premios Oscar o la Met Gala, tan solo por mencionar algunos.

Eiza cuidó cada detalle de su look para la espectacular velada, optando por llevar su castaña melena suelta y peinada, una de las elecciones preferidas de la protagonista de películas como Ambulance, Bloodshot o Baby Driver. Para la ocasión también apostó por un maquillaje nude con luminosas sombras marrón, un trabajo a cargo de la reconocida maquillista Charlotte Tilbury, y que le permitió resaltar su mirada, uno de los sellos distintivos de la intérprete, quien ha consolidado un gran número de fanáticos gracias a su inigualable belleza. Por supuesto, agradeció a la reconocida profesional por la meticulosidad en su maquillaje, lo que le permitió aparecer radiante ante las cámaras.

Como ya es usual, Eiza tampoco dejó a un lado el encanto de su joyería, por lo que optó por piezas de la exclusiva casa Bvlgari. La actriz coordinó con un par de pendientes Fiorever, en forma de flor de cuatro pétalos, creados en oro rosa de 18 kilates, dos piezas que además incluyen un par de diamantes centrales. Así mismo, llevó algunos anillos, con los cuales complementó su look de gala, el cual le permitió destacar en el desfile de celebridades, al cual se dieron cita otras famosas como Kate Moss, Irina Shayk, Sienna Miller, Rita Ora, Kate Beckinsale, entre otras. Cabe destacar que The Prince's Trust Gala tiene como objetivo el recaudar fondos para la juventud, un evento que ha consolidado su prestigio a lo largo de los años.

Los fascinantes 33 de Eiza

Fue en enero pasado cuando Eiza González festejó su cumpleaños 33, una fecha tan especial en la que además de ser cobijada por el cariño de sus fans, recibió las felicitaciones de su madre, Glenda Reina, quien ha sido su principal apoyo a lo largo de este tiempo. “Hoy eres una hermosa, elegante y tenaz mujer que ha trabajado con ahínco por sus objetivos, me siento muy orgullosa y plena como madre, tu andar ha sido cauteloso, pero con pasos firmes, tu corazón es compasivo y eso me enorgullece aún más…”, escribió en su emotivo texto. En este instante, Eiza se mantiene enfocada en su carrera profesional, feliz de haber concluido las grabaciones de la película titulada The Ministry of Ungentlemanly Warfare, en la cual comparte créditos con Henry Cavill.

