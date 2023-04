La lujosa lista de regalos de la boda de Sofia Richie, ¡de una pantera de cristal a exclusivas vajillas!

A un año de anunciar su compromiso desde las playas de Hawái, Sofia Richie y Elliot Grainge se dieron el ‘sí, acepto’ el pasado sábado en el Hotel du Cap-Eden-Roc, en la Riviera Francesa. Al igual que la romántica pedida de mano, la boda se convirtió en una celebración de varios días en la Costa Azul, donde la modelo dio muestra de su elegante estilismo con un guardarropa que incluyó varios diseños de Chanel, misma firma que estuvo detrás del vestido que llevó durante la ceremonia tradicional judía a la que fue escoltada por su padre, el cantante y compositor Lionel Richie. Mientras los recién casados disfrutan de una luna de miel a la orilla del mar, los detalles más lujosos de su enlace continúan revelándose a cuentagotas, uno de los que más ha llamado la atención ha sido la lujosa lista de regalos que los novios han registrado en un distinguido almacén de Beverly Hills y que sobrepasa los dos millones de pesos.

Al igual que la selecta lista de invitados, la mesa de regalos de la boda de Sofia y Elliot también se trató de una elección minuciosa y un poco fuera de lo común. De acuerdo con el Daily Mail, los enamorados registraron su catálogo de obsequios en la tienda departamental Gearys, una de las favoritas de las celebridades y la misma a la que recurrió Paris Hilton cuando se casó en 2021. Lo que ha hecho eco ha sido que el total de los artículos asciende aproximadamente a la elevada cantidad de los 116 mil dólares (2 millones 88 mil pesos), superando a la lista de Paris que rondaba los 61 mil dólares (un millón 98 mil pesos).

Pese al alto costo de los obsequios, los invitados, entre los que se encontraban celebridades como Paris y Nicky Hilton, Nicole Richie y Cameron Diaz y su esposo, el cantante Benji Madden, han hecho realidad los deseos de la pareja, pues hasta hoy han cubierto la cantidad de 103 mil 577 dólares en mercancía para los recién casados, según el sitio web, lo que significa que sólo restan 12 mil 918 en artículos para comprar.

¿Qué obsequios eligieron Sofia Richie y su esposo por su boda?

Entre las piezas de lujo que escogieron la modelo y el ejecutivo musical para su hogar ha cobrado un particular interés una pantera gris de cristal, la cual es la más costosa del registro con un valor de 2 mil 500 dólares (45 mil pesos), además de dos estatuas de Buda, una de la empresa de arte en vidrio Lalique -de mil 390 dólares- y otra de Baccarat -de 300 dólares-. También han recibido de los invitados dos menorá, candelabro de siete brazos propio de la cultura hebrea, dos copas kiddush y dos mezuzá (pergamino con versículos de la Torá) en forma de cuarzo.

Por supuesto que no han faltado los utensilios de cocina. Sofia optó por una vajilla de Hermes, que incluye platos con estampados inspirados en el art déco y cuyo costo va de los 140 a los 150 dólares (poco más de 2 mil 520 pesos) por pieza. Eligió un segundo juego de platos menos formal y de la misma marca que pertenecen a la línea A Walk In the Garden, de ésta lo precios oscilan entre 125 y 210 dólares (hasta los 3 mil 780 pesos) cada uno. A estos artículos se suman 12 tazones de cereal a un precio de 165 dólares (casi 3 mil pesos), también por pieza.

