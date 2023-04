Pati Chapoy confiesa si se arrepiente de algo que ha dicho: ‘Claro que meto la pata’

Con más de 27 años al frente de Ventaneando, Pati Chapoy posee una larga lista de anécdotas en el medio del espectáculo que la convierte en uno de los mayores referentes informativos de su fuente. Más sincera que nunca, la periodista concedió, junto a Pedrito Sola y Daniel Bisogno, una divertida entrevista al programa de Youtube, Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, donde se abrió de capa y respondió las preguntas del público que, entre otras cosas, quisieron conocer cuál es su recuerdo más preciado, su debilidad en la vida y si se arrepiente de haber dado alguna noticia o hecho algún comentario en su programa. Para sorpresa de la audiencia, Pati admitió que sí, que en más de una ocasión hubiera preferido no tocar algunos temas.

Con la misma apertura con la que conduce su programa, Pati respondió las preguntas que la audiencia preparó para ella: “¿Te has arrepentido de alguna nota o comentario que hayas hecho en tu programa?”, fue la primera. Luego de pensar un momento, la periodista dijo: “Seguramente, pero en este momento no tengo la claridad para recordar alguna, pero por supuesto, claro que meto la pata, claro que de pronto digo: ‘¿Para qué comenté eso?’ y siempre hay una repercusión, aunque digas algo interesante, importante o positivo, la gente va a pensar lo contrario, entonces, es parte del negocio, ¿no?”, explicó. Mostrando su lado más personal, Pati confesó cuál ha sido el momento más difícil de su vida: “Son dos momentos y es cuando tienes que despedir a los papás, cuando se van a morir, lo más difícil es entenderlo, aceptarlo y vivir con la ausencia, es muy duro”.

Pati también confesó cuál es su mayor debilidad: “Mis nietos, sí, por supuesto, tengo tres: Martina de 8, Lara de 5 y Jacinto de 4. Soy feliz como abuela, soy estricta. Convivo mucho con ellos, por lo menos, una vez al mes se quedan a dormir un viernes, sábado y domingo y entre semana, obviamente voy a la escuela, no voy a la escuela, voy a las actividades que tienen ellos en la escuela y voy a verlos a su casa, pero estoy muy presente, son mi locura”. Como nunca, la periodista contó cómo se lleva con sus nueras: “Yo puedo presumir de ser muy buena suegra”, incluso, aseguró que, a manera de broma, siempre le dice a sus hijos cuánto quiere a sus esposa: “Si tengo que preferir a alguien va ser a mis niñas, tanto a Manne como a Tania”, añadió.

Pati abrió su corazón y confesó cuál ha sido la mejor decisión que ha tomado: “El haberme casado y enamorado de Álvaro Dávila, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Vamos a cumplir 45 años de casados”, añadió. Cuando le preguntaron si celebraría sus bodas de oro, dijo tajante: “A mí no gustan los festejos, yo prefiero viajar, reuniones cortas, pero festejo no, nada de eso. En el tipo de reuniones grandes, no terminas de saludar a nadie, es muy incómodo, no me gusta”. Pati también admitió que la maternidad también es uno de sus momentos favoritos de la vida: “Los embarazos de mis hijos y los nacimientos, esas son las mejores historias que he tenido, porque los dos hijos que tenemos Álvaro y yo, son producto del amor. Eso me permitió tomar decisiones muy importantes en mi vida, lograr tener, hasta el día de hoy, un matrimonio sólido, una buena familia y la crianza de mis hijos fue fabulosa”, dijo.

La salida de sus colaboradores

Pati también se mostró muy abierta a la hora de responder si se enojó cuando Martha Figueroa, Autora Valle, Atala Sarmiento y Juan José Origel se fueron a Televisa: “Son casos diferentes, todos renunciaron, pero en contexto muy diferentes. Cuando se fue Juan José Origel fue tan sorpresa todo, porque no nada más se fue él, se fue Carmen Armendáriz, con todo el equipo de producción, el público no tenía por qué enterarse lo que estábamos padeciendo se acercó Garralda y me dijo: ‘Aquí está todo mi equipo de producción, para que salgan adelante y se resolvió. Más que enojarte tienes que resolver”, comentó. Sobre la salida de Atala Sarmiento, recordó: “Se fue muy enojada, automáticamente, la siguiente semana hizo toda la televisión que te puedas imaginar en Televisa, Adela Micha, radio y se fue. Después hizo un programa con Carmen Armendáriz”.