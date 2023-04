A 12 años de su partida, Ludwika Paleta recuerda a su mamá: ‘Te extraño todos los días’

Para Ludwika Paleta asimilar la ausencia de su mamá siempre será un tema difícil debido a la gran conexión que tenía con la maestra Bárbara Paciorek quien murió un día como hoy, 27 de abril, pero del año 2011. Con el objetivo de rendirle homenaje a la memoria de su madre en su doceavo aniversario luctuoso, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos imágenes, de la época de juventud de su mamá, aquellos tiempos cuando la familia Paleta arribó a México, provenientes de Polonia, para buscar una mejor vida. La actriz, quien el sábado pasado fue una de las mexicanas que brilló sobre la alfombra roja de los Premios Platino, compartió con sus seguidores cómo le hubiera gustado que sus mellizos conocieran a su mamá.

La actriz compartió con sus seguidore cómo le hace para que Bárbara (a quien nombró así en su honor) y Sebastián, de cinco años de edad, tengan presente en su vida a su abuelita: “¿Saben quién es la de la foto? (la segunda), le pregunté a mis hijos pequeños: ‘Pues tú’, me contestaron los dos. Ojalá te hubieran conocido mamá, aunque cada vez que miran la primera estrella que aparece en el cielo saben que ahí estás tú cuidándonos. Y yo, te llevo en mi corazón siempre. Te extraño todos los días”, escribió Ludwika en su feed de Instagram donde recibió varios mensajes de colegas como Paulina Goto, quien el año pasado también enfrentó la partida de su papá, quien le escribió: “Siempre contigo”.

Por su parte, Dominika Paleta, hermana mayor de Ludwika, también recordó a su mamá en su cuenta de Instagram, donde le escribió: “Te fuiste muy pronto, me faltaron muchas pláticas, abrazos y respuestas. Te amo y te siento en mi corazón todos los días, gracias por darme tanto y ser mi mamá. 12 años sin ti”. Hace un par de años, durante una entrevista con el programa Hoy día, la mayor de las hermanas Paleta habló de cómo el duelo por la partida de su mamá se ha ido transformando con los años: “Siento su energía y sé que está aquí conmigo, está en otro plano, está en otro espacio, pero sé que está aquí y nos da un montó de mensajes a través de cositas de la naturaleza, yo sé que cada que viene un colibrí a la casa o una abeja, es ella. Me da esa sensación de que hay alguien ahí para cuidarte en ese otro plano”, confesó.

Su llegada a México

Durante la pandemia, Ludwika Paleta le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda a quien le contó cómo fue que su mamá accedió a venir a nuestro país, luego de que el papá de la actriz consiguió trabajo como violinista: “Llega con mi mamá y le dice: ‘Hay la oportunidad de irnos a México un año’, mi mamá le dijo: ‘Ni loca, te irás tú, yo aquí me quedo con mis hijas'. Imagínate que hace 40 años, no se sabía nada de otros países tan lejanos, lo que sabías lo encontrabas en los libros, no teníamos información y México parecía un país demasiado lejano. Total, dice mi papá que se fue a echar un vinito con los vecinos en lo que mi mamá se alivianaba y cuando regresó, encontró a mi mamá dormida con un libro de México en el pecho. Al final nos venimos a México, veníamos por un año, mi papá llegó primero y dos meses después llegamos mi mamá y nosotras”, recordó.

Para Ludwika recordar la valentía de su mamá la conmueve, tal fue el entusiasmo con el que vino lo que la hizo sentirse siempre en casa: “Mi mamá venía con dos maletas y dos niñas chiquitas, con un sartén y unos cubiertos, no sabía cómo se iba a hacer de cosas y qué iba a encontrar aquí, no sabía nada. Yo ahora que lo pienso, me da tanta nostalgia y emoción pensar en esta mujer que se vino sin nada a buscar la marido, a probar suerte, a ver qué se podía conseguir para tener una vida mejor en otro país. Mi mamá se enamoró locamente de México y echó raíces muy pronto aquí”, reconoció. Conmovida hasta las lágrimas, la actriz destacó la gran labor de sus padres para hacer de su niñez una época inolvidable a pesar de las carencias que enfrentaron en Polonia: “Me conmueve tanto que mis papás se encargaron de que nunca nos diéramos cuenta… no quiero llorar, me da mucha emoción”, confesó.