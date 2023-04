Ana de la Reguera y Poncho Herrera disfrutan de un romántico viaje por Portugal

Están enamorados y ya no tienen intención de ocultarlo. Después de debutar sobre una alfombra roja como pareja en los Premios Platino, realizados el pasado fin de semana en Madrid, Ana de la Reguera y Poncho Herrera continúan disfrutando juntos, ahora, desde Portugal. Tal como lo adelantó el actor en entrevista para Ventaneando, después de recibir un premio en Málaga, él y su novia se trasladaron a Oporto, ciudad en la que están disfrutando de su romance. Aunque este es un viaje de trabajo para Poncho, no ha perdido la oportunidad de pasear con su novia quien se encargó de compartir una imagen juntos desde el teleférico que les regaló una vista privilegiada de la ciudad costera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de regalarle a la prensa la confirmación de su relación, Ana de la Reguera y Poncho ya no esconden su amor, por lo que Ana compartió esta romántica foto en la que etiquetó al actor y a la que le agregó un emoji de corazón, haciendo evidente el amor que siente por él: “Oporto precioso”, escribió la veracruzana junto a otra foto en la que mostró la espectacularidad de este destino en el que se hospedan en el Hotel The Yeatman, que ofrece una vista panorámica de la ciudad. Aunque Poncho no pudo compartir detalles de qué está haciendo en Portugal, comentó: “Me voy a Málaga, voy a recibir un premio, por un podcast que hice, hace no mucho, que se llama Batman desenterrado, después tengo que hacer un viaje a Europa del este que más adelante podré hablar al respecto”, le contó a Linet Puente el pasado sábado.

VER GALERÍA

Además de hablar con Poncho, la conductora de Ventaneando también conversó con Ana de la Reguera quien, como nunca, tocó el tema de la maternidad: “No ha sido algo que me he cuestionado, siempre era como encontrar el momento, la persona y ahorita creo que ya pasó ese momento”, confesó la actriz. También sobre esta red carpet, Ana habló con el programa Sale el sol, donde reconoció que, en el futuro, le encantaría volver a compartir créditos con su novio: “Seguir trabajando juntos, es algo que nos gustaría. Ya habíamos trabajado anteriormente en teatro y ahora en ¡Viva México!, yo creo que al final produciremos cosas juntos y así, está todo muy nuevo y va empezando”, añadió la actriz.

Por su parte, Poncho reconoció a las cámaras de Imagen Tv que se encuentra muy enamorado y disfrutando de esta etapa: “Estamos muy bien, estamos muy contentos, estamos disfrutando de esta gran fiesta y eso es lo que te puedo decir, que estamos muy bien y muy contentos”, dijo. Aunque los actores habían querido vivir su relación en bajo perfil, desde hace unos meses, habían estado dando pistas de su relación, como el hecho de que esta no es la primera foto que Ana comparte junto a Poncho en su Instagram. En septiembre del año pasado, la actriz publicó una instantánea con el actor en Madrid, España, país en el que se dejaron ver muy cercanos durante una cena para dos en el restaurante Blanca Paloma de Sevilla.

VER GALERÍA

El juego del despiste

A partir de aquel momento, Ana de la Reguera y Poncho Herrera comenzaron a jugar al despiste, como ocurrió en octubre pasado cuando acudieron juntos a los Premios Imagen, en Los Ángeles, pero al momento de llegar a la alfombra roja decidieron desfilar en solitario y no emitir comentarios sobre su vida personal. Aunque su romance ya era un secreto a voces, los actores decidieron esperar y, como han hecho otras parejas en el pasado (como Renata Notni y Diego Boneta en año pasado) eligieron los Premios Platino a lo mejor del cine Iberoamericano para hacer oficial su amor: “Estoy feliz de poder acompañarlo a la alfombra. Sabes, hemos estado juntos, pero lo que pasa es que la gente como que no nos ha visto, pero sí (estamos juntos)”, comentó Ana a ¡HOLA! Tv a su paso por la red carpet.