‘Eres mi orgullo’, Maribel Guardia comparte imágenes del debut póstumo de Julián Figueroa en Hollywood

Tras el repentino fallecimiento de Julián Figueroa, la producción de Centurion: The Dancing Stallion hizo un homenaje al joven durante la premier de esta cinta, realizada el pasado 21 de abril en Los Ángeles. Este proyecto, en el que Maribel Guardia tiene una participación especial y su hijo Julián se encargó de cantar cuatro temas, marcaría el ingreso del joven cantante al séptimo arte hollywoodense. Aunque el plan inicial era que Julián interpretara en vivo sus temas durante el estreno, su muerte, vistió de luto a toda la producción que se encargó de honrar su memoria compartiendo especiales imágenes de esta colaboración. Conmovida al ver triunfar a su hijo cantando en inglés, Maribel Guardia compartió con sus seguidores en Instagram un clip del último trabajo de Juliancito.

Emocionada por ver que el talento de su hijo quedó inmortalizado en este proyecto, Maribel escribió en su cuenta de Instagram: “Eres mi orgullo ahora tus canciones quedarán inmortalizadas en la película Centurion the Dancing Stallion. Te amaré por siempre”, se lee en el feed de la actriz de Lagunilla mi barrio, donde provocó la reacción de más de 300 mil de sus seguidores, entre ellos, Zarelea Figueroa, hermana de Julián quien le escribió: “Te quiero tanto @Maribelguardia gracias por darle vida a un ser humano tan maravilloso que por siempre será la estrella más hermosa del firmamento”. Por su parte, la cantante Ana Bárbara, una gran amiga de la familia, comentó: “Mi niño hermoso. Siempre se lo dije, eres grande, mágico, talentoso, hasta lo más brillante del universo. Celebro tu éxito, mi rey hermoso”.

Tras el sensible fallecimiento de Julián, Rob Schneider, productor ejecutivo de la cinta, utilizó su cuenta de Instagram para lamentar la muerte del cantante a nombre del elenco de esta película que pasará a la historia como el último proyecto del joven: “Toda la familia de la película Centurion: The Dancing Stallion está absolutamente desconsolada por la devastadora noticia de que Julián Figueroa ha muerto. Este buen joven era increíblemente talentoso más allá de su edad. Asombra que un alma sensible, tan querida por su familia, amigos y admiradores, pueda ser arrebatada de todos nosotros tan temprano en su vida. Julián acababa de formar una familia y nuestros corazones están con ellos y su encantadora madre Maribel Guardia. Nos consuela que su deseo de que vuelva a abrazar a su papá, Joan Sebastian, se ha hecho realidad. Con amor, tus amigos para siempre”, escribió el actor Hollywoodense.

El duelo de Maribel

Este viernes, se cumplirán 8 días de que Maribel Guardia regresó al teatro en Lagunilla, mi barrio, en una función en la que los sentimientos estuvieron a flor de piel debido al recibimiento del público. A su regreso, la actriz habló con la prensa de cómo ha estado enfrentando el duelo y aprovechó para agradecer a las personas que la han contenido: “Primero que todo, el cariño de mis amigas, esta mujer (Verónica Bastos) estuvo conmigo la noche que murió Julián. Ella llegó a los 20 minutos y estuvo, nunca voy a tener como pagarle todo el amor y todo el cariño, porque son momentos muy difíciles, el apoyo de tanta gente, de compañeras artistas que me dieron tanto y me apoyaron tanto amor”. Dando lecciones de fortaleza, Maribel declaró a las cámaras del programa Sale el sol: “Después de la experiencia que tuve con Julián, de verdad, les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte”.

La actriz compartió con la prensa que en días pasados soñó con su hijo, un evento que le trajo mucha calma: “Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó y cuando me abrazó sentí la luz donde él está, siento que de ahí venimos”. En otro tema, Maribel reiteró que la esposa de su hijo se ha convertido en su gran apoyo, aunque sabe que, con el paso del tiempo las cosas pueden ir cambiando: “En algún momento, mi preciosa Imelda, yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven y sé también que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener qué hacerlo. Que Dios me dé valor para poder entender todas esas fases que uno tiene que entender”, finalizó.